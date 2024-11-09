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Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz: Ünlü oyuncu Nilay'ın annesi rolünde geliyor

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
09 Kasım 2024 04:03 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 04:30
Kızılcık Şerbeti&#039;nde büyük sürpriz: Ünlü oyuncu Nilay&#039;ın annesi rolünde geliyor

Kızılcık Şerbeti dizisine ayrılması beklenen oyunculardan sonra yeni oyuncular kadroya katılmaya devam ediyor. Üçüncü sezonuyla izlenme rekorları kıran diziye Nilay'ın annesi karakterini canlandırmak için ünlü oyuncu katılıyor.

Kızılcık Şerbeti dizisi üçüncü sezonunda iki önemli karakter diziye veda etmeye hazırlanırken iki karakter daha ekibe katılıyor. Dizide Giray Şifacıgil karakterini canlandıran Kaan Taşaner ve Heves karakterine hayat veren Şebnem Dönmez, ilerleyen bölümlerde projeden ayrılacak. Nilay karakterinin annesi olarak da ünlü oyuncu katılacak.

Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz: Ünlü oyuncu Nilay'ın annesi rolünde geliyor - 1. Resim

NİLAY'IN ANNESİ KİM OLACAK?

Serap rolünde ekibe katılacak olan oyuncu Neslihan Yeldan olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre  77. Bölümde Nilay'ın annesi ile tanışılacak. Ayrıca ekibe bir de imam karakteri dahil olacak.

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Kaynak: tgrthaber.com

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