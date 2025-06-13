Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'den itiraf' Yeni sezonla ilgili ipuçlarını verdi

Kızılcık Şerbeti'nin son sezonunda Işıl karakteriyle yer alan Ece İrtem, itiraflarda bulundu. Dizide sevilmeyen bir karakteri oynayan Ece İrtem, "Sosyal medyadan kötü yorumlar alıyorum. Sokakta suratıma tükürecekler diye bekliyordum" derken, yeni seoznla ilgili de ipuçları verdi.

Aile, Bay Yanlış, Yeni Gelin ve Yasak Elma gibi yapımlarda rol alan Ece İrtem, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını cevapladı. Üçüncü sezonda diziye dahil olan Ece İrtem, yeni sezonla ilgili detaylar da verdi.

ECE İRTEM'DEN KIZILCIK ŞERBETİ TÜYOLARI

Reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Işıl' karakteriyle yer alan Ece İrtem, yeni sezonla ilgili bilgi verdi. ece İrtem, "Yeni sezonda inanılmaz güçlü karakterler gelecek" diyerek oyuncu kadrosunun değişeceğinin de sinyallerini verdi.

'Kızılcık Şerbeti'nde oynadığı Işıl karakteriyle ilgili gelen tepkileri değerlendiren Ece İrtem; "Sokakta güzel tepkiler alıyorum. Herkes, 'Biz sizi çok seviyoruz' diye geliyor. Sosyal medyadan kötü yorumlar alıyorum, onun üstüne sokakta suratıma tükürecekler diye bekliyordum ama bana güzel yaklaşıyorlar. Aldığım tepkilere şaşırıyorum. Herhalde gerçek hayattaki samimiyetim, insanlara geçiyor" diye konuştu.