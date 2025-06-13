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 | Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'den itiraf' Yeni sezonla ilgili ipuçlarını verdi

Kızılcık Şerbeti'nin son sezonunda Işıl karakteriyle yer alan Ece İrtem, itiraflarda bulundu. Dizide sevilmeyen bir karakteri oynayan Ece İrtem, "Sosyal medyadan kötü yorumlar alıyorum. Sokakta suratıma tükürecekler diye bekliyordum" derken, yeni seoznla ilgili de ipuçları verdi.

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Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'den itiraf' Yeni sezonla ilgili ipuçlarını verdi
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 12:05

Aile, Bay Yanlış, Yeni Gelin ve Yasak Elma gibi yapımlarda rol alan Ece İrtem, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını cevapladı. Üçüncü sezonda diziye dahil olan Ece İrtem, yeni sezonla ilgili detaylar da verdi.

ECE İRTEM'DEN KIZILCIK ŞERBETİ TÜYOLARI

Reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Işıl' karakteriyle yer alan Ece İrtem, yeni sezonla ilgili bilgi verdi. ece İrtem, "Yeni sezonda inanılmaz güçlü karakterler gelecek" diyerek oyuncu kadrosunun değişeceğinin de sinyallerini verdi.

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'den itiraf' Yeni sezonla ilgili ipuçlarını verdi

'Kızılcık Şerbeti'nde oynadığı Işıl karakteriyle ilgili gelen tepkileri değerlendiren Ece İrtem; "Sokakta güzel tepkiler alıyorum. Herkes, 'Biz sizi çok seviyoruz' diye geliyor. Sosyal medyadan kötü yorumlar alıyorum, onun üstüne sokakta suratıma tükürecekler diye bekliyordum ama bana güzel yaklaşıyorlar. Aldığım tepkilere şaşırıyorum. Herhalde gerçek hayattaki samimiyetim, insanlara geçiyor" diye konuştu.

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'den itiraf' Yeni sezonla ilgili ipuçlarını verdi
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Sıkça Sorulan Sorular

ECE İRTEM KAÇ YAŞINDA?
5 Ocak 1991, Sivas doğumlu Ece İrtem, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Opera Şan Ana Sanat Dalı Bölümü mezunudur. ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Kaçak Gelinler dizisi ile yaşadı.
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