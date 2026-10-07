Ünlü oyuncu Ece İrtem, Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı Işıl karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi elde etmişti. Ancak başarılı oyuncu 15 Haziran’da ani ölümüyle sevenlerini derin bir hüzne boğarken acılı aileden de konu hakkında açıklamalar gelmeye devam ediyor. Öyle ki baba Vural İrtem, kıznın ölmeden önceki son sözünü anlatırken tüyleri diken diken etti. Acılı baba kızının vefatının ardından ilk kez konuşarak magazin gündemine de bomba gibi düştü.

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HABERİN ÖZETİ Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'in ölmeden önceki son sözü! Acılı babası ilk kez açıkladı Ünlü oyuncu Ece İrtem'in ani ölümü ve ailesinin acılı açıklamaları yer alıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Ece İrtem, 15 Haziran'da hayatını kaybetti. Adli Tıp raporuna göre ölüm nedeni zehirlenme olarak belirtildi. Baba Vural İrtem, kızının ölümden bir gün önce kendisine 'Biliyor musun, sen ölmeyeceksin. Beni toprağa sen koyacaksın' dediğini anlattı. Anne Nuriye İrtem ise kızının vefatının içine doğduğunu belirterek, ölümden bir gün önce kendisine 'Anne, ben öldüğümde sen bu evde mutlu yaşar mısın?' diye sorduğunu dile getirdi.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN IŞIL'I ECE İRTEM'İN ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON SÖZÜ!

Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı olarak geniş kitlelerce tanınan Ece İrtem, ani ölümüyle sevenlerini derin bir hüzne boğmuştu. 15 Haziran’da hayatını kaybeden ünlü oyuncu, aldığı oyunculuk eğitimleriyle de başarılı işlerde yer alarak yakından takip edilen isimlerden biri olmuştu.

Kadıköy’de bulunan evinde hayatını kaybeden Ece İrtem, ilk günlerden beri kalp krizi sonucu vefat ettiği ifade edilirken ölüm nedeni Adli Tıp raporuna göre, zehirlenme olarak geçti. ATV Haber’in haberine göre, beklenmedik ölümü başta ailesi olmak üzere pek çok ünlü isimde de büyük bir üzüntüye neden oldu.

Baba Vural İrtem aylar sonra ilk kez kızının vefatı üzerine konuştu. Kızının yalnızca vefatından bir gün önce kendisiyle yaptığı konuşmayı anlattı. Konuşma sırasında gözyaşlarına hakim olamayan baba Vural İrtem, kızının kendisine söylediği sözleri unutamadığını belirtti.

ACILI BABASI İLK KEZ AÇIKLADI

Acılı baba ilk kez açıklama yaparken gözyaşlarına hakim olamadı. Özellikle de kızı ile vefatından bir gün önce aralarında konuşma geçtiğini söyleyen baba Vural İrtem, ‘Biliyor musun, sen ölmeyeceksin. Beni toprağa sen koyacaksın' sözünü kızının söylediğini ifade ediyor.

O anki tepkisinin çok sert olduğunu da belirten Vural İrtem, ‘Çıldırdım. Kızım ne diyorsun?' Sözlerini kullandığını söyledi. Bu konuşmanın üzerine kızının vefatının olması acılı babanın dünyasını adeta başına yıktı. Kızının hayallerinden de söz eden baba Vural İrtem, 'En büyük hayali bana bir yat almaktı. Ben ondan bir şey istemiyordum. Varlığı yeterdi, nefesi yeterdi.' Diyerek yürekleri dağladı.

Ayrıca Ece İrtem’in inancına da değinen acılı baba, Ece İrtem’in kadere ve Allah’a çok inandığını söyledi. Anne Nuriye İrtem ise kızının kendi evinde kaybetmenin ağırlığını yaşarken en zorunun kızı Ece İrtem’in kendi evinde vefat etmesi olduğunu ifade ederken sabahları en zorunun da kızının yokluğu olduğunu belirtti.

Nuiye İrtem de kızının vefatından bir gün önce söylediği Ece bir gün ona bakıp 'Anne, ben öldüğümde sen bu evde mutlu yaşar mısın?' diye sormuş. Acılı anneye göre ise kızının sorduğu soru dikkat çekti. Nuriye İrtem, Ece İrtem’in vefatının içine doğduğunu ifade etti.