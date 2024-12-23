Kızılcık Şerbeti'nin kamera arkası yayınlandı! Sıla Türkoğlu ile Evrim Alasya'nın profesyonelliğine yorum yağdı

23 Aralık 2024 12:17 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 12:17

Reyting rekoru kıran dizi Kızılcık Şerbeti'nin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Dizide anne ile kızını oynayan Evrim Alasya ve Sıla Türkoğlu'nun profesyonelliğine seyircisinden beğeni yağdı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteriyle yer alan Sıla Türkoğlu ile dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın setteki eğlenceli anları ortaya çıktı. Dizide anne ile kızı rolüyle izleyicisinin karşısına çıkan ünlü isimlerin profesyonel haline beğeni yağdı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN EĞLENCELİ KAMERA ARKASI YAYINLANDI

Kızılcık Şerbeti'nin kamera arkası görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Kamera arkasında birlikte sahnelerinde gülme krizine giren iki ismin kayıt sonrası profesyonelliğine ise yorum yağdı.

Sıla Türkoğlu'nun rolden çıkmamak için gülmemeye çalışması, Evrim Alasya'nın ise saniyeler içinde role girmesine yorum yağdı. Hem profesyonel olan ikili hem de esprileriyle herkesi güldürmeyi başardı.

Sosyal medyada iki oyuncunun oyunculuğuna, "Sıla Türkoğlu ve Evrim Alasya'nın rolde kalma çabası, set ekibinin tatlılığı ile birleşince ne kadar pozitif bir video ortaya çıkmış", "Sıla'nın görev bilinci", "İkisi de oyna aynı yerden devam ediyor" gibi yorumlar yapıldı.