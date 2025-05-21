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 | Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek son paylaşımıyla korkuttu: Nazara gelmeye devam ediyorum

Kızılcık şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek, geçtiğimiz aylarda kolunu kırmış ve operasyon geçirmişti. Bu kez gözündeki sorunu paylaşan Feyza Civelek, "Nazara gelmeye devam ediyorum" dedi.

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek son paylaşımıyla korkuttu: Nazara gelmeye devam ediyorum
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 11:53

Başrolünde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek, sık sık yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Gözünü paylaşan Feyza Civelek, sağlık durumundan bahsetti.

FEYZA CİVELEK: NAZARA GELMEYE DEVAM EDİYORUM

Şubat ayında talihsiz bir kaza geçiren Feyza Civelek, kolunu kırdığını "Kolumu kırdım, görünmez kaza. Yine nazara geldik" diye duyurmuştu. Ardından ameliyat olan ünlü isim, kısa sürede sağlığına kavuştu.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek son paylaşımıyla korkuttu: Nazara gelmeye devam ediyorum

Son olarak gözünü paylaşan Feyza Civelek, "Gözüm mikrop kaptı diye doktora gidip korneamın yırtıldığını öğrenerek çıktım hastaneden. Nazara gelmeye devam ediyorumdur" ifadelerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek son paylaşımıyla korkuttu: Nazara gelmeye devam ediyorum
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Sıkça Sorulan Sorular

FEYZA CİVELEK'İN ANNESİ KİM?
Feyza Civelek'in annesi de tanıdık çıktı. Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi olan annesi Melis Civelek, aynı zamanda Feyza Civelek ve Ömer Nadir Civelek'in annesidir.
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