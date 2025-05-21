Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek son paylaşımıyla korkuttu: Nazara gelmeye devam ediyorum

Kızılcık şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek, geçtiğimiz aylarda kolunu kırmış ve operasyon geçirmişti. Bu kez gözündeki sorunu paylaşan Feyza Civelek, "Nazara gelmeye devam ediyorum" dedi.

Başrolünde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek, sık sık yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Gözünü paylaşan Feyza Civelek, sağlık durumundan bahsetti.

FEYZA CİVELEK: NAZARA GELMEYE DEVAM EDİYORUM

Şubat ayında talihsiz bir kaza geçiren Feyza Civelek, kolunu kırdığını "Kolumu kırdım, görünmez kaza. Yine nazara geldik" diye duyurmuştu. Ardından ameliyat olan ünlü isim, kısa sürede sağlığına kavuştu.

Son olarak gözünü paylaşan Feyza Civelek, "Gözüm mikrop kaptı diye doktora gidip korneamın yırtıldığını öğrenerek çıktım hastaneden. Nazara gelmeye devam ediyorumdur" ifadelerini kullandı.