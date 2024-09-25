Kocam da Kocam şarkısını söyleyen Altınbaşak çiftine nazar değdi: Boşanma sebepleri belli oldu

25 Eylül 2024 20:56 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 20:57

Dora ile Ahmet Altınbaşak çifti boşanma kararı aldıklarını açıkladı. "Kocam da Kocam" şarkısıyla dikkatleri üzerlerine çeken çifte nazar değdi. Evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını yazılı bir metinle bildirdiler.

Popüler roman şarkıcılar Dora ve Ahmet Altınbaşak çifti "Kocam da Kocam" şarkısıyla ünlenmişlerdi. Evliliklerinin yıprandığını açıklayan çift aile mahkemesine başvurdu. İkili birbirlerinden nafaka​ da talep etmedi.

NAFAKA VE TAZMİNAT TALEP ETMEDİLER

İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran çift boşanma​ taleplerini iletti. Boşanma davasını Ahmet Altınbaşak'ın açtığı öğrenildi. İkilinin evliliklerinde son zamanlarda duygusal bir kopuş yaşandığı ve evliliklerinin temelinden sarsıldığı not düşüldü. Mahkemeye sunulan anlaşmalı boşanma protokolünde, çiftin evlilik birliğinden doğan herhangi bir mülkü bulunmadığı, tarafların birbirinden nafaka, maddi ve manevi tazminat talep etmedikleri ve şahsi eşyalarını ayırdıkları kaydedildi. Evliliklerinin fiilen bittiği, bu nedenle resmiyette de sonlandırılması gerektiği ifade edildi.

"EVLİLİĞİMİZ TEMELİNDEN SARSILDI"

Ahmet Altınbaşak, yaptığı açıklamada “Evlilik birliğimiz tekrar bir araya gelemeyeceğimiz derecede temelinden sarsılmış durumdadır. Eşimle medeni bir şekilde anlaşmalı olarak boşanmaya karşılıklı olarak karar verdik. Boşanmamıza karar verilsin” dedi.