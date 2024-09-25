Hayatını kaybeden fenomen Kübra Aykut'un sevgilisi Enes Çetinkaya'dan dikkat çeken paylaşım!

25 Eylül 2024 18:29 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 19:02

Sultanbeyli’deki evinin beşinci katından düşerek hayatını kaybeden fenomen Kübra Aykut bugün son yolculuğuna bugün uğurlandı. Kübra Aykut gözyaşları içinde toprağa verilirken sevgilisi Enes Çetinkaya'dan paylaşım geldi.

Kübra Aykut'un ölüm haberinin ardından bir fenomen daha hayatını kaybetti! Alp Kavasoğlu'ndan acı haber geldi

Kübra Aykut'un ölüm haberinin ardından bir fenomen daha hayatını kaybetti! Alp Kavasoğlu'ndan acı haber geldi

İntihar eden Kübra Aykut'un aylar önce paylaştığı videoya düştüğü not şoke etti! "Eğer bir gün bana bir şey olursa..."

İntihar eden Kübra Aykut'un aylar önce paylaştığı videoya düştüğü not şoke etti! "Eğer bir gün bana bir şey olursa..."

Geçtiğimiz günlerde evinin 5. katından aşağı düşerek hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, memleketi Bursa​'da toprağa verildi. Cenaze törenine kara para aklama davasından yargılanan Dilan Polat​ ile Engin Polat​ çifti de katıldı. Hayatını kaybeden fenomenin evinde "Özür dilerim" yazılı bir mektup bulunmuştu.

Mektupta ise “Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi" ifadeleri yer almıştı.

"BİR GÜN ÖNCE AYRILMIŞTI"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kübra Aykut'un teyzesi Ayşe Şentürk, "En son 10 gün önce görüştük. Sevgilisinin olduğunu söyledi. Sanırım olaydan bir gün önce çocukla ayrılmışlar. Ertesi gün de bu olay yaşanıyor. Çok üzgünüz" demişti.

SEVGİLİSİ ÇETİNKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşananların ardından aynı zamanda Polat çiftinin de avukatı olarak tanınan Enes Çetinkaya'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Beraber oldukları bir anın fotoğrafını paylaşan Çetinkaya, "Bırakıp gittin..." notunu yazdı.

Belli bir süre sonra tekrardan paylaşım yapan Çetinkaya eski günlere ait bir video paylaşarak, "Üzmeyeceğim seni gitmeyeceğim demiştin" notunu ekledi.