Fenomen Kübra Aykut son yolculuğuna uğurlandı! Engin Polat ve Dilan Polat yalnız bırakmadı

25 Eylül 2024 15:10 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 15:10

Sultanbeyli’deki evinin beşinci katından düşerek hayatını kaybeden fenomen Kübra Aykut bugün son yolculuğuna uğurlandı. Kübra Aykut gözyaşları içinde toprağa verilirken, cenazeye Dilan Polat ve Engin Polat da katıldı.

Kübra Aykut'un ölüm haberinin ardından bir fenomen daha hayatını kaybetti! Alp Kavasoğlu'ndan acı haber geldi

Kübra Aykut'un ölüm haberinin ardından bir fenomen daha hayatını kaybetti! Alp Kavasoğlu'ndan acı haber geldi

Dün gece saatlerinde evinin bulunduğu beşinci kattan aşağı düşen fenomen Kübra Aykut, olay yerinde hayatını kaybetti. Otopsinin yapılmasının ardından genç kadının cenazesi defnedilmek üzere Bursa'ya getirildi. Bugün yapılan cenaze törenine Dilan Polat ve Engin Polat da katıldı.

FENOMEN KÜBRA AYKUT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kübra Aykut'un cansız bedeni, İstanbul'da yapılan otopsisinin ardından memleketi Bursa'ya gönderildi. Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aykut'un cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenaze namazına AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yanı sıra çok sayıda sosyal medya fenomeni katıldı. Cenazeye koruma ordusuyla katılan Polat çifti gazetecilerin görüntü almasını istemedi.