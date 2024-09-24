Enes Çetinkaya, Kübra Aykut'un sevgilisi ve Dilan Polat'ın avukatıydı
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
24 Eylül 2024 10:28 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 10:30
İstanbul Sultanbeyli’de bulunan evinin 5’inci katından atlayarak intihar eden TikTok Fenomeni Kübra Aykut’un Dilan Polat’ın avukatı Enes Çetinkaya’nın sevgilisi olduğu ortaya çıktı.
Damatsız düğün yapmasıyla bilinen Kübra Aykut’un sevgilisi, aynı zamanda Dilan-Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya kimdir merak konusu oldu.
ENES ÇETİNKAYA KİMDİR?
Polat çiftinin uzun süre avukatlığını yapan Enes Çetinkaya, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. İstanbul Barosu'na kayıtlı bilişim hukuku alanında da çalışmaları olan avukat Haydar Enes Çetinkaya, 2017 yılından itibaren avukatlık yapıyor.
KÜBRA AYKUT’UN SEVGİLİSİ KİM?
TikTok fenomeni 26 yaşındaki Kübra Aykut’un Dilan Polat’ın avukatı Enes Çetinkaya ile uzun süredir birlikte olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: TGRT Haber