Damatsız düğün yapan Kübra Aykut Antalya'da yaşıyordu

24 Eylül 2024 09:29 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 09:31

“Kendime layık damat bulamıyorum.” diyerek kendi kendine düğün yapmasıyla bilinen TikTok fenomeni Kübra Aykut, İstanbul Sultanbeyli’de oturduğu lüks sitenin 5’inci katından atlayarak intihar etti.

İntihar eden Kübra Aykut'un aylar önce paylaştığı videoya düştüğü not şoke etti! "Eğer bir gün bana bir şey olursa..."

İntihar eden Kübra Aykut'un aylar önce paylaştığı videoya düştüğü not şoke etti! "Eğer bir gün bana bir şey olursa..."

TikTok fenomeni 26 yaşındaki Kübra Aykut vefatından önce kişisel Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda 44 kiloya kadar düştüğünü ve kilo alamadığını takipçilerine duyurmuştu.

TİKTOK FENOMENİ KÜBRA AYKUT ÖLDÜ MÜ?

Damatsız düğün yapmasıyla bilinen Kübra Aykut, İstanbul Sultanbeyli’de bulunan evinin 5’inci katından atlayarak intihar etti. Site güvenliği tarafından durumun polis ekiplerine ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Kübra Aykut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

KÜBRA AYKUT KİMDİR?

Kübra Aykut, “Kubrasal” isimli bir sosyal medya fenomeniydi. Geçtiğimiz yıllarda damatsız düğün ile gündeme gelen 26 yaşındaki Aykut, İstanbul doğumlu ve Antalya’da yaşıyordu.

Tekirdağlı bir baba ve Samsunlu bir annenin çocuğu olan Kübra Aykut, enerjik ve neşeli kişiliğiyle biliniyordu.

KÜBRA AYKUT’UN KLİBİNİN İSMİ NEDİR?

Kübra Aykut, 2 ay önce Kübrasal ismi ile 'Abdel Kader' isimli bir klip yayınlamıştı.