Kolpaçino'nun galerici Şahin'i bambaşka birine dönüştü! Serkan Şengül 50 kilo verdi

Kolpaçino filminde Şahin karakteriyle yer alan Serkan Şengül'ün son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor. Mide küçültme ameliyatı sonrası 50 kilo veren Serkan Şengül'ün karelerine yorum yağdı.
Şafak Sezer'in yazıp yönettiği Kolpaçino serisinde Şahin karakteriyle yer alan Serkan Şengül şimdilerde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Mide küçültme ameliyatı olan Şengül tam 50 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu.
Kolpaçino serisinin sevilen karakteri Şahin'e hayat veren Serkan Şengül, mide küçültme ameliyatı sonrası tam 50 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. Gel Konuşalım programına katılan ünlü oyuncu, yaşadığı değişimi 'Serkan'ın içinden Serkan çıktı' sözleriyle özetledi.
Gel Konuşalım programına katılan 47 yaşındaki oyuncu Serkan Şengül'ü ekranda görenler tanımakta güçlük çekti. Şengül, zayıflama sırrını 'Serkan'ın içinden Serkan çıktı. 130 kiloydum, 2 sene önce mide küçültme ameliyatı oldum. 50 kilo verdim. Ameliyat sonrası dikkat etmeye çalışıyorum' İfadelerini kullandı.