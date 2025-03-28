Kolpaçino'nun galerici Şahin'i bambaşka birine dönüştü! Serkan Şengül 50 kilo verdi

SERKAN ŞENGÜL KİMDİR?

Serkan Şengül 20 Mart 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Serkan Şengül'ün kariyerinde dönüm noktası olan Kolpaçino ve Kolpaçino Bomba Sinema filmleri olmuştur. Ardından, Galerici Şahin karakterin sayesinde büyük beğeni toplamıştır. 1999 yılında farklı bir meslekle uğraşan Şengül, oyuncu Şafak Sezer ile tanışması hayatını değişti diyebiliriz. Şafak Sezer ile beraber Sıdıka isimli dizi filminde rol alarak ilk rol deneyimini yaşadı.