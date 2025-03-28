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 | Dilek Ulusan

Kolpaçino'nun galerici Şahin'i bambaşka birine dönüştü! Serkan Şengül 50 kilo verdi

Kolpaçino filminde Şahin karakteriyle yer alan Serkan Şengül'ün son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor. Mide küçültme ameliyatı sonrası 50 kilo veren Serkan Şengül'ün karelerine yorum yağdı.

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Kolpaçino'nun galerici Şahin'i bambaşka birine dönüştü! Serkan Şengül 50 kilo verdi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 12:54

Şafak Sezer'in yazıp yönettiği Kolpaçino serisinde Şahin karakteriyle yer alan Serkan Şengül şimdilerde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Mide küçültme ameliyatı olan Şengül tam 50 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu.

KOLPAÇİNO'NUN GALERİCİ ŞAHİN'İNE BİR DAHA BAKIN!

Kolpaçino serisinin sevilen karakteri Şahin'e hayat veren Serkan Şengül, mide küçültme ameliyatı sonrası tam 50 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. Gel Konuşalım programına katılan ünlü oyuncu, yaşadığı değişimi 'Serkan'ın içinden Serkan çıktı' sözleriyle özetledi.

Gel Konuşalım programına katılan 47 yaşındaki oyuncu Serkan Şengül'ü ekranda görenler tanımakta güçlük çekti. Şengül, zayıflama sırrını 'Serkan'ın içinden Serkan çıktı. 130 kiloydum, 2 sene önce mide küçültme ameliyatı oldum. 50 kilo verdim. Ameliyat sonrası dikkat etmeye çalışıyorum' İfadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

SERKAN ŞENGÜL KİMDİR?
Serkan Şengül 20 Mart 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Serkan Şengül'ün kariyerinde dönüm noktası olan Kolpaçino ve Kolpaçino Bomba Sinema filmleri olmuştur. Ardından, Galerici Şahin karakterin sayesinde büyük beğeni toplamıştır. 1999 yılında farklı bir meslekle uğraşan Şengül, oyuncu Şafak Sezer ile tanışması hayatını değişti diyebiliriz. Şafak Sezer ile beraber Sıdıka isimli dizi filminde rol alarak ilk rol deneyimini yaşadı.
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