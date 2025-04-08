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 | Dilek Ulusan

Koray Avcı'dan günler sonra Volkan Konak paylaşımı

Şarkıcı Koray Avcı, Ramazan Bayramı'nda sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak hakkında konuştu. Koray Avcı, Volkan Konak ile fotoğrafını paylaşarak, "Babamı kaybedeli dört yıl olacak. İçimde büyük bir boşluk kaldı. Şimdi o boşluk yeniden açıldı" dedi.

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Koray Avcı'dan günler sonra Volkan Konak paylaşımı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 10:16

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldığı mekanda fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak'ın cenazesi, vasiyeti üzerine Trabzon'da defnedildi. 58 yaşında hayatını kaybeden Volkan Konak'ın yakın arkadaşı olan Koray Avcı, günler sonra paylaşım yaptı.

KORAY AVCI GÜNLER SONRA VOLKAN KONAK İLE DUYGULARINI PAYLAŞTI

Dört yıl önce babası Veysel Medet Avcı'yı kaybeden Koray Avcı, Volkan Konak'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili, "Volkan ağabey, babamı kaybedeli dört yıl olacak. O günden beri içimde hep bir boşluk var. Eksik kaldığım ne varsa, hepsini onunla birlikte uğurladım. Ben babamın vefat haberini yurt dışında öğrendim ağabey. Hayatımın en zor yolculuğuydu. Uçağa binmek, o haberi sindirmek, eve varmak... Ne yaşadığımı hâlâ tam hatırlamıyorum. İçimde büyük bir boşluk kaldı. Şimdi o boşluk yeniden açıldı. Aynı acıyı, aynı çaresizliği bir kez daha yaşıyorum. Bugün annemi aradım, senin için çok ağladı ağabey. Onun sesiyle ben de çok kötü oldum. Çok üzgünüm. Sen bizim ailemizden biriydin. Sadece sahnede değil, hayatımızda da büyük bir yerin vardı. Günlerdir insanlar senin için dua ediyor, başsağlığı diliyor. Ne kadar çok sevildiğini, nasıl bir iz bıraktığını bir kez daha görüyorum. Bu aralar kendimi sessiz ve yalnız hissediyorum. 'Bu da geçer' dediğim hiçbir şey geçmedi Volkan ağabey. Geçer mi merak da etmiyorum artık. Seni ziyarete geleceğim. Anlatmak istediğim çok şey var. Mekânın cennet olsun. Seni hiç unutmayacağız Volkan Konak. Memleketin seni çok seviyor. Devrin daim olsun canım ağabeyim." dedi.

Koray Avcı'dan günler sonra Volkan Konak paylaşımı

Daha önce Volkan Konak için "Hayalim seninle birlikte şarkı söylemekti. Sen bana daha fazlasını yaptın. Ağabeyim oldun, sevgini hiç esirgemedin" ifadelerini kullanan Koray Avcı, yeni bir paylaşımda bulundu.

Koray Avcı'dan günler sonra Volkan Konak paylaşımı
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Sıkça Sorulan Sorular

KORAY AVCI KİMDİR?
1 Ocak 1990 doğumlu Koray Avcı, Müzik kariyerine Ankara'da şarkı söyleyerek başlamıştır. , Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp, sunduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye programına arkadaşı Osman Arslan ile katılıp "beatbox ve Volkan Konak taklidi" performansı sergilemiş ve ikinci tura kadar yükselmiştir.
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