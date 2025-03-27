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 | Dilek Ulusan

Koray Avcı'nın yeni hayatı! Artık teknede yaşıyor

Aşk Sana Benzer, Sen, Gittin Gideli gibi seslendirdiği şarkılarla tanınan Koray Avcı, İstanbul'u terk etti. Uzun süredir tekneden yaşayan Koray Avcı, Kıvanç Tatlıtuğ'un ardından tekneden yaşamaya başladı.

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Koray Avcı'nın yeni hayatı! Artık teknede yaşıyor
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 15:14

Şarkıcı Koray Avcı şehir hayatından sıkılınca soluğu teknesinde aldı. Konserlerine ve şarkılarına da ara veren Koray Avcı sadece ihtiyaçlarını almak için karaya çıkıyor.

KORAY AVCI ARTIK TEKNEDE YAŞIYOR

'Avcı' adını verdiği teknesinde yaşayan ünlü şarkıcı 'Babam için bir yelkenli almıştım. Ona kullanmak nasip olmadı, bana kaldı. Kaptan olmaya karar verip eğitim aldım' dedi.

Yaz aylarını teknesinde geçiren Koray Avcı karaya sadece ihtiyaçları için çıkıyor. Avcı, arkadaşları ile görüşmek ve alışveriş dışında zamanının tümünü teknesinde geçiriyor. Kıvanç Tatlutuğ'un ardından Koray Avcı da deniz tutkusuna yenik düştü. Kıvanç Tatlıtuğ'da deniz sevdası sebebiyle yılın büyük bir bölümünü teknesinde ailesiyle vakit geçiriyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

KORAY AVCI KİMDİR?
1 Ocak 1990 doğumlu Koray Avcı, 2008 yılında Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nü kazanarak Muğla'ya gitti. 2010 yılında Muğla'da üniversite hayatına devam ederken, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp, sunduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye programına arkadaşı Osman Arslan ile katılıp "beatbox ve Volkan Konak taklidi" performansı sergilemiş ve ikinci tura kadar yükselmiştir.
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