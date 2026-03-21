Kubilay Kaan Kundakçı’nın vefatının ardından Canbay’dan ilk paylaşım

İstanbul Ümraniye’de rapçi Canbay’ın da içinde bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda, Kars 36 Spor’un genç futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Olayla ilgili Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alınırken, Kubilay Kaan Kundakçı’nın vefatının ardından Canbay’dan ilk paylaşım

GİRİŞ:
21.03.2026
saat ikonu 10:36
GÜNCELLEME:
21.03.2026
saat ikonu 10:36

İçerisinde popüler rap sanatçısı Canbay’ın da bulunduğu seyir halindeki araca, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yaylım ateşi açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Kars 36 Spor Kulübü’nün futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hastanede hayatını kaybetti. Kubilay Kaan Kundakçı’nın vefatının ardından Canbay’dan ilk paylaşım geldi.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Ümraniye Sıddık Sokak’ta gece yarısı meydana gelen olay, adeta bir film sahnesini aratmadı. İçerisinde popüler rap sanatçısı Canbay’ın da bulunduğu seyir halindeki araca, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yaylım ateşi açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Kars 36 Spor Kulübü’nün futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

CANBAY'DAN KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI PAYLAŞIMI

Rapçi Canbay, arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybetmesinin ardından ilk paylaşımını yaptı. Canbay, "Toprak seni incitmesin kurban olduğum" dedi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, saldırının hemen ardından geniş çaplı bir operasyon başlattı. Araçta bulunan rapçi Canbay’ın ifadesine başvuran ekipler, elde edilen deliller ve iddialar doğrultusunda rotayı magazin dünyasına kırdı. Saldırının, Canbay’ın yakın zamanda ayrıldığı eski sevgilisi müzisyen ile bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Bu iddialar üzerine Kalaycıoğlu, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Ünlü ismin emniyetteki işlemleri sürerken, saldırının bir "hesaplaşma" olup olmadığı titizlikle inceleniyor.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
