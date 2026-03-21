Oyuncu Nicholas Brendon uykusunda hayatını kaybetti

Buffy the Vampire Slayer adlı dizideki rolüyle popüler olan 54 yaşındaki oyuncu Nicholas Brendon hayatını kaybetti. Nicholas Brendon, Buffy the Vampire Slayer adlı dizide Sarah Michelle Gellar ve David Borenaz ile birlikte kamera karşısına geçmişti.

NICHOLAS BRENDON UYKUSUNDA HAYATINI KAYBETTİ

ABD'li oyuncu Nicholas Brendon, hayatını kaybetti. 54 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun ölüm haberini ailesi sosyal medya hesabından duyurdu. Oyuncunun ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Kardeşimiz ve oğlumun Nicholas Brendon'ın ölümünü üzüntüyle duyururuz" denildi.

4 YIL ÖNCE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Nicholas Brendon, 2022 yılında bir kalp krizi geçirdiğini açıklamıştı. Bunun ardından yapılan tetkiklerde de doğuştan gelen bir kalp rahatsızlığı teşhisi aldığını belirtmişti. Ailesinin sonradan sosyal medya paylaşımı üzerinde yaptığı yenilemeye göre Nicholas Brendon, ölümünden bir süre önce açıklanmayan bir hastalıkla mücadele ediyordu.