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İstanbul
23 Kasım'da Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta, tenis kortunda yer alan Kemal Pekser'i görenler şaşkına döndü. Küçük Kadınlar'ın Timuçin'i olarak tanınıyordu.
Küçük Kadınlar, No:309, Evli ve Öfkeli, Eksik Etek, Candan Öte, Kartallar Yüksek Uçar, 29-30, Karagümrük Yanıyor gibi dizilerde yer alan Kemal Pekser, bir dönem genç kızların favorisiydi. Yakışıklı oyuncunun son halini görenler ise şoke oldu.
Sosyal medya ise adeta ikiye bölündü. Bir kısım "Hala çok yakışıklı" derken bir kısım "Çok yaşlanmış" yorumlarını yaptı. Gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Pekser, Ayvalık'ta spor ile iç içe bir hayat yaşıyor.
2005'te Survivor Türkiye: Büyük Macera'nın ilk sezonunda yarışmacı olarak katılan Pekser, ekranlarda o dönem yer almaya başlamıştı. Oyunculuk kariyerine 2006'da 29-30, Karagümrük Yanıyor ve Candan Öte gibi dizilerle başladı. Birçok dizide yer alan yakışıklı oyuncu şimdi ise Ayvalık'ta sakin bir hayat sürüyor.
27 Kasım 2026'da tenis kortunda paylaşılan fotoğrafıyla yeniden gündeme gelen oyuncu 45 yaşındadır. Anadolu Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan isim birçok projede yer aldı. Küçük Kadınlar'ın Timuçin'i olarak tanınan isim şimdilerde sessiz bir hayat yaşıyor.