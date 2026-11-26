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MasterChef 2026 26 Kasım Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda takımlarına avantaj kazandırmak için mücadele edecek. Şeflerin belirlediği konsept doğrultusunda hazırlanan yemekler, gecenin kazananını ortaya çıkaracak. MasterChef izleyicileri ise ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Mavi takım mı, kırmızı takım mı galip geldi? Dokunulmazlığı kaybeden takımda bireysel performanslar ve eleme potasına girecek yarışmacılar da merak konusu oldu. 26 Kasım MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler haberimizde.
26 Kasım 2026 MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım birazdan belli olacak.
MasterChef 2026 sezonunun yeni haftasında (23 – 27 Kasım 2026) kırmızı ve mavi takım kaptanları olan Muhammed ve Eyyüp Can’ın rekabeti izlenecek. MasterChef’te haftanın birinci dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım 1-0 skorla öne geçti. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım kim olacak? Beraberlik mi gelecek? İlerleryen saatlerde belli olacak.
Kırmızı takım
Mavi Takım