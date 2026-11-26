MasterChef 2026 26 Kasım Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda takımlarına avantaj kazandırmak için mücadele edecek. Şeflerin belirlediği konsept doğrultusunda hazırlanan yemekler, gecenin kazananını ortaya çıkaracak. MasterChef izleyicileri ise ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Mavi takım mı, kırmızı takım mı galip geldi? Dokunulmazlığı kaybeden takımda bireysel performanslar ve eleme potasına girecek yarışmacılar da merak konusu oldu. 26 Kasım MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler haberimizde.

26 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

26 Kasım 2026 MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım birazdan belli olacak.

MASTERCHEF’TE BU HAFTA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2026 sezonunun yeni haftasında (23 – 27 Kasım 2026) kırmızı ve mavi takım kaptanları olan Muhammed ve Eyyüp Can’ın rekabeti izlenecek. MasterChef’te haftanın birinci dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım 1-0 skorla öne geçti. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım kim olacak? Beraberlik mi gelecek? İlerleryen saatlerde belli olacak.

MASTERCHEF’TE BU HAFTAKİ TAKIMLAR 23 -27 KASIM 2026

Kırmızı takım

Eyyüp Can

Tolgahan

Bahar

Enes

Armağan

Mavi Takım