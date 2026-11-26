MasterChef 2026 sezonu 3 kez dışarıda çekim yapacak. MasterChef 2026 yarışmacılarının İskenderun'da çekim yaptığı anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak ilgi odağı oldu. Yarışmacıların çekim alanındaki samimi halleri ve kamera karşısında yaşanan hareketli anlar, programın takipçileri tarafından merakla karşılandı. MasterChef Türkiye'nin İskenderun'da hangi lezzetleri ekranlara taşıyacağı ve çekimlerin yeni sezonun hangi bölümünde yayınlanacağı şimdiden merak ediliyor.

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HABERİN ÖZETİ MasterChef 2026 yarışmacıları İskenderun'da! O anlar sosyal medyaya damga vurdu MasterChef 2026 yarışmacıları, İskenderun'da dış çekim yaptı ve bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. MasterChef 2026 sezonu 3 kez dışarıda çekim yapacak ve yarışmacılar İskenderun'da çekim yaptı. İskenderun'daki çekim anlarına ait görüntüler sosyal medyada yayıldı. Yarışmacılar, İskenderun'da özel dış çekim öncesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. MasterChef yarışmacısı Burçin'in sevenlerine seslendiği anlar dikkat çekti.

MASTERCHEF 2026 YARIŞMACILARI İSKENDERUN’DA!

MasterChef 2026 yarışmacıları bu kez İskenderun'da gerçekleştirdikleri çekimlerle gündeme geldi. Yarışmacıların İskenderun'da kamera karşısına geçtiği anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu. MasterChef Türkiye takipçileri, sevilen yarışma ekibinin Hatay'ın İskenderun ilçesindeki çekimlerini merakla takip etmeye başladı.

Yarışmacıların çekim sırasındaki doğal halleri, bir araya geldikleri anlar ve kamera arkasından yansıyan görüntüler sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. MasterChef 2026 sezonuna ilişkin heyecanı artıran bu görüntüler, programın yeni bölümüne dair beklentileri de yükseltti.

MasterChef Türkiye'nin İskenderun çekimlerinin hangi bölümde yayınlanacağı ve yarışmacıların bölgedeki deneyimlerinin nasıl ekrana yansıyacağı ise izleyiciler tarafından araştırılıyor.

YARIŞMACILARA SEVGİ SELİ

MasterChef 2026 yarışmacıları, İskenderun'da gerçekleştirecekleri özel dış çekim öncesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İskenderun'un konuklarına özel birbirinden iddialı yemekler hazırlayan yarışmacılar, bu kez hünerlerini şehirde sergilemeye hazırlanıyor. Özenle hazırlanan lezzetleri tadan konuklar, yemekleri değerlendirerek puan verecek. Heyecanlı yarışma atmosferinin yaşanacağı çekimler, İskenderun halkı için de unutulmaz anlara sahne oldu.

MasterChef yarışmacılarının çekim yaptığını gören vatandaşlar, sevdikleri isimlerle bir araya gelebilmek için yoğun ilgi gösterdi. Yarışmacılara sevgi gösterisinde bulunan İskenderunlular, fotoğraf çektirmek ve onlarla sohbet etmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Özellikle MasterChef yarışmacısı Burçin'in sevenlerine seslendiği anlar dikkat çekti. Vatandaşlarla kurduğu samimi diyaloglar ve hayranlarına verdiği karşılık sosyal medyada kısa sürede yayıldı.