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İstanbul
MasterChef Türkiye 2026'da 25 Kasım Çarşamba akşamı eleme potası heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takımın mücadelesinin ardından yarışmacılar, bireysel performanslarıyla şeflerin karşısına çıktı. Peki, MasterChef eleme potasına kim gitti? 25 Kasım 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu?
25 Kasım akşamı oynanan eleme oyunu sonrasında adını eleme potasına yazdıran yarışmacı Bahar olduğu iddia ediliyor.
22 Kasım akşamı MasterChef eleme oyununu kaybeden ve yarışmaya veda eden yarışmacı Şükran oldu.
Kırmızı takım
Mavi Takım