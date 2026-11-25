MasterChef Türkiye 2026'da 25 Kasım Çarşamba akşamı eleme potası heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takımın mücadelesinin ardından yarışmacılar, bireysel performanslarıyla şeflerin karşısına çıktı. Peki, MasterChef eleme potasına kim gitti? 25 Kasım 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu?

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HABERİN ÖZETİ MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef eleme potasına giren birinci yarışmacı 25 Kasım 2026 MasterChef Türkiye 2026'da 25 Kasım Çarşamba akşamı eleme potası heyecanı yaşanırken, yarışmacılar bireysel performanslarıyla şeflerin karşısına çıktı. 25 Kasım 2026 MasterChef eleme potasına kimin gittiği birazdan açıklanacak. En son 22 Kasım akşamı MasterChef'ten elenen yarışmacı Şükran oldu. 23-27 Kasım 2026 haftası Kırmızı Takım'da Eyyüp Can, Tolgahan, Bahar, Enes, Armağan yer alıyor. 23-27 Kasım 2026 haftası Mavi Takım'da Muhammed, Ayşe, Şadi, Tolga, Nilay, Burçin yer alıyor.

25 KASIM 2026 MASTERCHEF 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

25 Kasım akşamı oynanan eleme oyunu sonrasında adını eleme potasına yazdıran yarışmacı Bahar olduğu iddia ediliyor.

MASTERCHEF’TE EN SON KİM ELENDİ?

22 Kasım akşamı MasterChef eleme oyununu kaybeden ve yarışmaya veda eden yarışmacı Şükran oldu.

MASTERCHEF’TE BU HAFTAKİ TAKIMLAR 23 -27 KASIM 2026

Kırmızı takım

Eyyüp Can

Tolgahan

Bahar

Enes

Armağan

Mavi Takım