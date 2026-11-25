MasterChef Türkiye'de 25 Kasım 2026 tarihli bölümde haftanın en önemli mücadelelerinden biri ekrana geliyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, MasterChef 1. dokunulmazlık oyununda galibiyet elde etmek için karşı karşıya geliyor. Şeflerin verdiği görev doğrultusunda hazırlanan tabaklar, gecenin kazanan takımını belirleyecek. MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, 25 Kasım dokunulmazlık oyununda kimler başarılı oldu?

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HABERİN ÖZETİ MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Kasım 2026 MasterChef'te 1. dokunulmazlığı kazanan takım MasterChef Türkiye'de 25 Kasım 2026 tarihli bölümde mavi ve kırmızı takım, birinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. MasterChef'te 25 Kasım 2026'da dokunulmazlığı kazanan takım ilerleyen saatlerde açıklanacak. 24 Kasım 2026 akşamı oynanan ödül oyununu Armağan kazandı. 22 Kasım akşamı yarışmaya veda eden isim Şükran oldu. Bu haftanın (23 – 27 Kasım 2026) takımları Kırmızı Takım (Eyyüp Can, Tolgahan, Bahar, Enes, Armağan) ve Mavi Takım (Muhammed, Ayşe, Şadi, Tolga, Nilay, Burçin) olarak belirlendi.

25 KASIM 2026 MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

25 Kasım 2026 MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım ilerleyen saatlerde açıklanacak.

MASTERCHEF’TE EN SON ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN KİM?

24 Kasım 2026 akşamı oynanan ödül oyununu Armağan kazandı.

MASTERCHEF’TE BU HAFTA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2026 sezonunun yeni haftasında (23 – 27 Kasım 2026) kırmızı ve mavi takım kaptanları olan Muhammed ve Eyyüp Can’ın rekabeti izlenecek. MasterChef’te haftanın birinci dokunulmazlık oyununu kazanacak takımın kim olacağı merak ediliyor.

MASTERCHEF’TE EN SON KİM ELENDİ?

22 Kasım akşamı MasterChef eleme oyununu kaybeden ve yarışmaya veda eden yarışmacı Şükran oldu.

MASTERCHEF’TE BU HAFTAKİ TAKIMLAR 23 -27 KASIM 2026

Kırmızı takım

Eyyüp Can

Tolgahan

Bahar

Enes

Armağan

Mavi Takım