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İstanbul
MasterChef Türkiye'de 25 Kasım 2026 tarihli bölümde haftanın en önemli mücadelelerinden biri ekrana geliyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, MasterChef 1. dokunulmazlık oyununda galibiyet elde etmek için karşı karşıya geliyor. Şeflerin verdiği görev doğrultusunda hazırlanan tabaklar, gecenin kazanan takımını belirleyecek. MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, 25 Kasım dokunulmazlık oyununda kimler başarılı oldu?
25 Kasım 2026 MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım ilerleyen saatlerde açıklanacak.
24 Kasım 2026 akşamı oynanan ödül oyununu Armağan kazandı.
MasterChef 2026 sezonunun yeni haftasında (23 – 27 Kasım 2026) kırmızı ve mavi takım kaptanları olan Muhammed ve Eyyüp Can’ın rekabeti izlenecek. MasterChef’te haftanın birinci dokunulmazlık oyununu kazanacak takımın kim olacağı merak ediliyor.
22 Kasım akşamı MasterChef eleme oyununu kaybeden ve yarışmaya veda eden yarışmacı Şükran oldu.
Kırmızı takım
Mavi Takım