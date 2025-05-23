Kurtlar Vadisi Elif rolü ilk önce bakın kime teklif edilmiş

İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinde Elif rolüyle Özgü Namal, Polat Alemdar rolüyle ise Necati Şaşmaz yer aldı. Tuba Ünsal katıldığı Berfu Yenenler programında Kurtlar Vadisi itirafıyla şaşırttı.

TUBA ÜNSAL, KURTLAR VADİSİ ELİF OLACAKMIŞ

YouTube programına konuk olan Ünsal, 2003 yılında Kurtlar Vadisi'ndeki Elif Eylül rolü için görüştüğünü fakat çekimlerin başlamasına az bir zaman kala Özgü Namal'a gittiğini yıllar sonra itiraf etti.

İtiraflarını tek tek sıralayan Tuba Ünsal, "Kurtlar Vadisi başladığında mesela Elif olacaktım ben. Sonra proje başlamasına çok yakın bir süre kalmıştı. Bunu mesela o zamanlar çok küçüktüm çok üzülmüşüm, çok dert etmiştim. Ama Özgü çok sevdiğim bir kadın oyuncu. Onu izlemek böyle güzel olmuştu. Bir de iyi bir projeydi" dedi.