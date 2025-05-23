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 | Dilek Ulusan

Kurtlar Vadisi Elif rolü ilk önce bakın kime teklif edilmiş

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Elif karakterinin ilk olarak Özgü Namal'a değil Tuba Ünsal'a teklif edildiği ortaya çıktı. Katıldığı programda Kurtlar Vadisi itirafında bulunan Tuba Ünsal, çekimlerin başlamasına kısa süre kala Özgü Namal'ın seçildiğini belirtti.

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Kurtlar Vadisi Elif rolü ilk önce bakın kime teklif edilmiş
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 09:42

İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinde Elif rolüyle Özgü Namal, Polat Alemdar rolüyle ise Necati Şaşmaz yer aldı. Tuba Ünsal katıldığı Berfu Yenenler programında Kurtlar Vadisi itirafıyla şaşırttı.

TUBA ÜNSAL, KURTLAR VADİSİ ELİF OLACAKMIŞ

YouTube programına konuk olan Ünsal, 2003 yılında Kurtlar Vadisi'ndeki Elif Eylül rolü için görüştüğünü fakat çekimlerin başlamasına az bir zaman kala Özgü Namal'a gittiğini yıllar sonra itiraf etti.

Kurtlar Vadisi Elif rolü ilk önce bakın kime teklif edilmiş

İtiraflarını tek tek sıralayan Tuba Ünsal, "Kurtlar Vadisi başladığında mesela Elif olacaktım ben. Sonra proje başlamasına çok yakın bir süre kalmıştı. Bunu mesela o zamanlar çok küçüktüm çok üzülmüşüm, çok dert etmiştim. Ama Özgü çok sevdiğim bir kadın oyuncu. Onu izlemek böyle güzel olmuştu. Bir de iyi bir projeydi" dedi.

Kurtlar Vadisi Elif rolü ilk önce bakın kime teklif edilmiş
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ETİKETLER
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