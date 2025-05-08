Kurtlar Vadisi oyuncusu Sefa Zengin Eşref Rüya'yı anlattı

Kurtlar Vadisi dizisinde rol alan Sefa Zengin, Eşref Rüya dizisinin kadrosuna dahil oldu. Başrolünde Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Eşref Rüya dizisi hakkında ilk kez konuştu.

Cennet Mahallesi, Ruhsar, Arka Sokaklar, Deniz Yıldızı ve Kurtlar Vadisi gibi dizilerde rol alan Sefa Zengin Eşref Rüya'yla setlere dönüyor. Eşref Rüya hakkında ilk kez konuşan Sefa Zengin, kadroyu öve öve bitiremedi.

SEFA ZENGİN EŞREF RÜYA DİZİSİNDE

Eşref Rüya hakkında konuşan oyuncu Sefa Zengin, "Yönetmeninden oyuncusuna herkes çok profesyonel çalışıyor. İnşallah uzun sürede devam eder. dedi. Muhabirlerin "Neden ekranlara ara verdiniz?" sorusuna ise "35 yıldır tiyatro yapıyorum. Çok ara verdim sayılmaz. Kurtlar Vadisi kadar popüler işte olmayınca öyle zannediliyor" diyerek cevap verdi.

Dev bütçeli iddialı dizisi “Eşref Rüya”nın yarın ekrana gelecek yeni bölümü yine peş peşe heyecanlı anlara sahne olacak. Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’i buluşturan diziye Kurtlar Vadisi’nin efsane bir ismi katıldı. Usta oyuncu Sefa Zengin ekranlara “Eşref Rüya” dizisiyle dönüyor. Ethem Özışık ve ekibinin yazdığı dizide Sefa Zengin “Kör Seyfo” karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.