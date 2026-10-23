Kurtlar Vadisi Pusu'nun Ersoy Ulubey'inin son hali ortaya çıktı! Sert bakışları ile tanınmıştı

Ekranların sevilen dizisinde yer alan Ümit Acar'ın yıllar sonraki görüntüsü sosyal medyada viral oldu. Sert ses tonu ve bakışları ile tanınan başarılı oyuncu Kurtlar Vadisi Pusu'nun Ersoy Ulubey karakteriydi.

KURTLAR VADİSİ PUSU'NUN ERSOY ULUBEY'İNİN SON HALİ

Ekranların sevilen dizisi Kurtlar Vadisi Pusu'da yer alan Ümit Acar'ın seneler sonra ortaya çıkan görüntüsü sevenlerinin gözünden kaçmadı.

Yıllar sonra saçları beyaz olarak görüntülenen Acar'ın kızı ile samimi anları beğeni topladı. Doğa Acar, babası ile sohbet ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

ÜMİT ACAR'IN YILLAR SONRAKİ HALİ

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin sevilen karakteri olan Ersoy Ulubey'inin son halini kızı paylaştı. Instagram hesabından paylaşılan videoda Ümit Acar'ın beyazlayan saçları dikkatlerden kaçmadı. Baba kızın samimi anlarına da beğeni yağdı.