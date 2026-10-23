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Magazin
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 16:37

Kurtlar Vadisi Pusu'nun Ersoy Ulubey'inin son hali ortaya çıktı! Sert bakışları ile tanınmıştı

Türk televizyon tarihinin sevilen projelerinden biri olan Kurtlar Vadisi Pusu'nun Ersoy Ulubey'inin son hali sevenleri tarafından ilgi gördü. Ümit Acar, sert bakışları ve tonlaması ile adından söz ettirmişti. Yıllar sonraki hali ise dikkat çekti.

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Editor
 Gonca Işık
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Kurtlar Vadisi Pusu'nun Ersoy Ulubey'inin son hali ortaya çıktı! Sert bakışları ile tanınmıştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 16:37

Ekranların sevilen dizisinde yer alan Ümit Acar'ın yıllar sonraki görüntüsü sosyal medyada viral oldu. Sert ses tonu ve bakışları ile tanınan başarılı oyuncu 'nun Ersoy Ulubey karakteriydi.

KURTLAR VADİSİ PUSU'NUN ERSOY ULUBEY'İNİN SON HALİ 

Ekranların sevilen dizisi Kurtlar Vadisi Pusu'da yer alan Ümit Acar'ın seneler sonra ortaya çıkan görüntüsü sevenlerinin gözünden kaçmadı. 

Kurtlar Vadisi Pusu'nun Ersoy Ulubey'inin son hali ortaya çıktı! Sert bakışları ile tanınmıştı

Yıllar sonra saçları beyaz olarak görüntülenen Acar'ın kızı ile samimi anları beğeni topladı. Doğa Acar, babası ile sohbet ettiği anları hesabından paylaştı.

Kurtlar Vadisi Pusu'nun Ersoy Ulubey'inin son hali ortaya çıktı! Sert bakışları ile tanınmıştı

ÜMİT ACAR'IN YILLAR SONRAKİ HALİ 

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin sevilen karakteri olan Ersoy Ulubey'inin son halini kızı paylaştı. Instagram hesabından paylaşılan videoda Ümit Acar'ın beyazlayan saçları dikkatlerden kaçmadı. Baba kızın samimi anlarına da beğeni yağdı.

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ETİKETLER
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#Ersoy Ulubey
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#Doğa Acar
#Magazin
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