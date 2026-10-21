Kurtlar Vadisi'nin oyuncusu Begüm Kütük'te İstanbul'u terk etti! Köy hayatı için kolları sıvadı

Kurtlar Vadisi dizisinde 'Sofia' karakteriyle hafızalara kazınan Begüm Kütük, radikal bir karar aldı. 'Kurtlar Vadisi', 'Canım Ailem' ve 'Çalıkuşu' gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu, şehrin stresinden ve karmaşasından sıkıldı. Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Begüm Kütük, şimdilerde kendisine yeni bir hayat kurdu. Bir etkinlikte görüntülenen ünlü oyuncu basın mensuplarının sorularını cevapladı. Köy hayatı için kolları sıvayan Begüm Kütük, doğayla iç içe yeni bir yaşam alanı oluşturdu.

BEGÜM KÜTÜK RADİKAL BİR YAŞAM DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ!

Başarılı oyunculuk kariyeriyle adını geniş kitlelere duyuran Begüm Kütük, Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı 'Sofia' karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Kariyeri boyunca birçok farklı projede yer alan ünlü oyuncu, özellikle 'Kurtlar Vadisi', 'Canım Ailem' ve 'Çalıkuşu' gibi projelerle popülerliğini artırmıştı. Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Kütük, son olarak 2017 yılında 'Sevda'nın Bahçesi' adlı diziyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Şimdilerde hem televizyon ekranlarından hem de magazin dünyasından uzakta bir hayat süren Begüm Kütük, yaşamıyla ilgili radikal bir karar aldı. Şehrin stresinden ve karmaşasından sıkılan ünlü oyuncunun şimdilerde kendine yeni bir hayat kurduğu öğrenildi. Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kütük, hem radikal yaşam değişikliğini hem de kariyerindeki son gelişmeleri paylaştı.

Neredeyse 20 yılı aşkın bir süredir İstanbul'un merkezinde yaşadığını dile getiren 46 yaşındaki Begüm Kütük, artık şehir hayatının karmaşasından ve yoğunluğundan bunaldığını belirtti. Köy hayatı için kolları sıvayan Kütük'ün doğayla iç içe yeni bir yaşam alanı oluşturduğu ortaya çıktı.

"YENİ BİR HAYATA BAŞLADIM"

Doğa tutkusunun ve hayvan sevgisinin kendisini yeni bir hayata yönlendirdiğini dile getiren ünlü oyuncu Begüm Kütük, basın mensuplarına verdiği röportajda "Yeni bir hayata başladım. Şehirden biraz sıkıldım. Daha bahçeli, geniş, ferah, kediler, köpekler... Daha bir çiftlik gibi bir hayat kurdum." ifadelerine yer verdi.

Şehrin stresinden ve yoğun trafiğinden dert yanan Begüm Kütük, "Şehirde çıldırmış gibi bir trafik var ve kimsenin kimseye saygısı kalmamış. Hazırlık için şehre geldiğimde bunu bir kez daha hissettim. Doğada olmak, temiz hava almak insan ruhuna tam anlamıyla bir terapi gibi geliyor" şeklinde konuştu.

BEGÜM KÜTÜK KİMDİR?

Begüm Kütük, Türk oyuncu, sunucu ve modeldir. 27 Ağustos 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Kütük, 2026 yılı itibarıyla 46 yaşındadır. İlkokulu İzmir Namık Kemal İlkokulu'nda okuyan ünlü oyuncu, ortaokul ve liseyi İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde tamamlamıştır.

Lisans eğitimi için Fransa'ya giden Kütük, burada Nancy 2 Üniversitesi'nde Medya ve İletişim bölümünü tamamlayarak mezun olmuştur. Türkiye'ye döndükten sonra oyunculuk kariyerine başlayan Kütük, özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı 'Sofia' karakteriyle hafızalara kazınmıştır.

2001 yılında 'Türkiye Best Of Model' yarışmasına katılan Begüm Kütük, yarışmada üçüncü seçilmiştir. Oyunculuk kariyerine televizyon dizileriyle başlayan sanatçı, televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde ve çeşitli kısa filmlerde de rol almıştır. Kütük, 16 Eylül 2010 tarihinde Penguen dergisinin çizeri Erdil Yaşaroğlu ile dünyaevine girmiştir.