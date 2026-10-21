Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 12:52

Kurtlar Vadisi'nin oyuncusu Begüm Kütük'te İstanbul'u terk etti! Köy hayatı için kolları sıvadı

Yer aldığı birbirinden başarılı projelerle dikkatleri üzerine çeken Begüm Kütük, İstanbul'un stresinden ve karmaşasından sıkıldı. Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan ünlü oyuncunun şimdilerde kendine yeni bir hayat kurduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kurtlar Vadisi'nin oyuncusu Begüm Kütük'te İstanbul'u terk etti! Köy hayatı için kolları sıvadı
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 12:52

dizisinde 'Sofia' karakteriyle hafızalara kazınan Begüm Kütük, radikal bir karar aldı. 'Kurtlar Vadisi', 'Canım Ailem' ve 'Çalıkuşu' gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu, şehrin stresinden ve karmaşasından sıkıldı. Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Begüm Kütük, şimdilerde kendisine yeni bir hayat kurdu. Bir etkinlikte görüntülenen ünlü oyuncu basın mensuplarının sorularını cevapladı. Köy hayatı için kolları sıvayan Begüm Kütük, doğayla iç içe yeni bir yaşam alanı oluşturdu.

BEGÜM KÜTÜK RADİKAL BİR YAŞAM DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ!

Başarılı oyunculuk kariyeriyle adını geniş kitlelere duyuran Begüm Kütük, Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı 'Sofia' karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Kariyeri boyunca birçok farklı projede yer alan ünlü oyuncu, özellikle 'Kurtlar Vadisi', 'Canım Ailem' ve 'Çalıkuşu' gibi projelerle popülerliğini artırmıştı. Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Kütük, son olarak 2017 yılında 'Sevda'nın Bahçesi' adlı diziyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Kurtlar Vadisi'nin oyuncusu Begüm Kütük'te İstanbul'u terk etti! Köy hayatı için kolları sıvadı

Şimdilerde hem televizyon ekranlarından hem de magazin dünyasından uzakta bir hayat süren Begüm Kütük, yaşamıyla ilgili radikal bir karar aldı. Şehrin stresinden ve karmaşasından sıkılan ünlü oyuncunun şimdilerde kendine yeni bir hayat kurduğu öğrenildi. Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kütük, hem radikal yaşam değişikliğini hem de kariyerindeki son gelişmeleri paylaştı.

Kurtlar Vadisi'nin oyuncusu Begüm Kütük'te İstanbul'u terk etti! Köy hayatı için kolları sıvadı

Neredeyse 20 yılı aşkın bir süredir İstanbul'un merkezinde yaşadığını dile getiren 46 yaşındaki Begüm Kütük, artık şehir hayatının karmaşasından ve yoğunluğundan bunaldığını belirtti. Köy hayatı için kolları sıvayan Kütük'ün doğayla iç içe yeni bir yaşam alanı oluşturduğu ortaya çıktı.

Kurtlar Vadisi'nin oyuncusu Begüm Kütük'te İstanbul'u terk etti! Köy hayatı için kolları sıvadı

"YENİ BİR HAYATA BAŞLADIM"

Doğa tutkusunun ve hayvan sevgisinin kendisini yeni bir hayata yönlendirdiğini dile getiren ünlü oyuncu Begüm Kütük, basın mensuplarına verdiği röportajda "Yeni bir hayata başladım. Şehirden biraz sıkıldım. Daha bahçeli, geniş, ferah, kediler, köpekler... Daha bir çiftlik gibi bir hayat kurdum." ifadelerine yer verdi.

Kurtlar Vadisi'nin oyuncusu Begüm Kütük'te İstanbul'u terk etti! Köy hayatı için kolları sıvadı

Şehrin stresinden ve yoğun trafiğinden dert yanan Begüm Kütük, "Şehirde çıldırmış gibi bir trafik var ve kimsenin kimseye saygısı kalmamış. Hazırlık için şehre geldiğimde bunu bir kez daha hissettim. Doğada olmak, temiz hava almak insan ruhuna tam anlamıyla bir terapi gibi geliyor" şeklinde konuştu.

BEGÜM KÜTÜK KİMDİR?

Begüm Kütük, Türk oyuncu, sunucu ve modeldir. 27 Ağustos 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Kütük, 2026 yılı itibarıyla 46 yaşındadır. İlkokulu İzmir Namık Kemal İlkokulu'nda okuyan ünlü oyuncu, ortaokul ve liseyi İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde tamamlamıştır. 

Kurtlar Vadisi'nin oyuncusu Begüm Kütük'te İstanbul'u terk etti! Köy hayatı için kolları sıvadı

Lisans eğitimi için Fransa'ya giden Kütük, burada Nancy 2 Üniversitesi'nde Medya ve İletişim bölümünü tamamlayarak mezun olmuştur. Türkiye'ye döndükten sonra oyunculuk kariyerine başlayan Kütük, özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı 'Sofia' karakteriyle hafızalara kazınmıştır.

2001 yılında 'Türkiye Best Of Model' yarışmasına katılan Begüm Kütük, yarışmada üçüncü seçilmiştir. Oyunculuk kariyerine televizyon dizileriyle başlayan sanatçı, televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde ve çeşitli kısa filmlerde de rol almıştır. Kütük, 16 Eylül 2010 tarihinde Penguen dergisinin çizeri Erdil Yaşaroğlu ile dünyaevine girmiştir. 

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Burcu Kara İstanbul yaşamını bıraktı, köye yerleşti! Paylaşımları mest etti
Mustafa Uğurlu kardeşinin ölümünün ardından inzivaya çekildi! İstanbul’u terk edip köye yerleşti
ETİKETLER
#kurtlar vadisi
#Çalıkuşu
#Begüm Kütük
#Sofia
#Canım Ailem
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.