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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 15:01

Mustafa Uğurlu kardeşinin ölümünün ardından inzivaya çekildi! İstanbul’u terk edip köye yerleşti

Mustafa Uğurlu, ağabeyi Ahmet Uğurlu’nun vefatının ardından yaşadığı zor günleri anlattı. Uzun süredir İstanbul’dan ve ekranlardan uzak olan usta oyuncu, Bodrum’da bir köyde yaşadığını söyledi.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Mustafa Uğurlu kardeşinin ölümünün ardından inzivaya çekildi! İstanbul’u terk edip köye yerleşti
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 15:01

Usta oyuncu , ağabeyi Ahmet Uğurlu’nun 2024 yılında hayatını kaybetmesinin ardından kendisini geri çekti. Uzun süredir ’dan uzak bir yaşam süren Uğurlu, ’da bir köyde yaşadığını açıkladı. “Bir parçam yok olmuş gibi hissettim” diyen oyuncu, yaşadığı süreci samimi sözlerle anlattı.

HABERİN ÖZETİ

Mustafa Uğurlu kardeşinin ölümünün ardından inzivaya çekildi! İstanbul’u terk edip köye yerleşti

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Oyuncu Mustafa Uğurlu, ağabeyi Ahmet Uğurlu'nun vefatının ardından İstanbul'dan uzaklaşarak Bodrum'da bir köyde doğayla iç içe yaşamaya başladığını açıkladı.
Ahmet Uğurlu, Mayıs 2024'te hayatını kaybetmiştir.
Ağabeyinin vefatı sonrası zor bir dönem geçiren Mustafa Uğurlu, bu süreçte bir parçasının yok olmuş gibi hissettiğini ve inzivaya çekildiğini belirtti.
Bodrum'daki köy yaşamının kendisine iyi geldiğini ve önceliklerinin farklılaştığını ifade eden Uğurlu, oyunculuğu tamamen bırakmamıştır.
Usta oyuncu, iki bağımsız film projesi için yeniden İstanbul'a gelerek sinemayla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanmaktadır.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

MUSTAFA UĞURLU KARDEŞİNİN ARDINDAN KÖY HAYATINA ÇEKİLDİ

Ağabeyi Ahmet Uğurlu’nun vefatının ardından zor bir dönem geçiren Mustafa Uğurlu, İstanbul’dan uzaklaşarak daha sakin bir yaşamı tercih etti. Uzun süredir Bodrum’da bir köyde yaşadığını söyleyen oyuncu, burada doğayla iç içe bir hayat sürdüğünü anlattı. Uğurlu, yaşadığı bu dönemin kendisi için bir geri çekilme süreci olduğunu ifade etti.

Mustafa Uğurlu kardeşinin ölümünün ardından inzivaya çekildi! İstanbul’u terk edip köye yerleşti

MUSTAFA UĞURLU KÖY HAYATINI ANLATTI

İstanbul’dan uzaklaşarak daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Mustafa Uğurlu, Bodrum’daki hayatından söz etti. Köy yaşamının kendisine iyi geldiğini belirten oyuncu, günlerini doğayla iç içe geçirdiğini anlattı. Uğurlu, yaşadığı bu değişimin ardından hayatındaki önceliklerin de farklılaştığını ifade etti.

 

Mustafa Uğurlu kardeşinin ölümünün ardından inzivaya çekildi! İstanbul’u terk edip köye yerleşti

AHMET UĞURLU SANAT HAYATINDA ÖNEMLİ İZLER BIRAKTI

Mustafa Uğurlu’nun ağabeyi, usta oyuncu Ahmet Uğurlu, Mayıs 2024’te hayatını kaybetti. “Tabutta Rövaşata” başta olmak üzere birçok önemli yapımda rol alan Ahmet Uğurlu’nun vefatı, kardeşi Mustafa Uğurlu’yu da derinden etkiledi.

Mustafa Uğurlu kardeşinin ölümünün ardından inzivaya çekildi! İstanbul’u terk edip köye yerleşti

Ağabeyinin ölümünün ardından bir süre inzivaya çekildiğini anlatan Mustafa Uğurlu, bu sürecin kendisi için oldukça ağır geçtiğini söyledi. Ünlü oyuncu, “Bir parçam yok olmuş gibi hissettim” sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.

Mustafa Uğurlu kardeşinin ölümünün ardından inzivaya çekildi! İstanbul’u terk edip köye yerleşti

Mustafa Uğurlu, ağabeyi Ahmet Uğurlu’nun vefatının ardından yaşadığı zor dönemi geride bırakmaya çalışırken hayatında yeni bir sayfa açtı. İstanbul’un yoğun temposundan uzaklaşarak Bodrum’da köy yaşamını tercih eden oyuncu, doğayla iç içe daha sakin bir hayat sürdürüyor. Bir süre ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Uğurlu, oyunculuğu tamamen bırakmış değil.

Mustafa Uğurlu kardeşinin ölümünün ardından inzivaya çekildi! İstanbul’u terk edip köye yerleşti

İki bağımsız film projesi için yeniden İstanbul’a gelen usta oyuncu, önümüzdeki dönemde sinemayla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Uğurlu’nun yıllar sonra yaptığı samimi açıklamalar ise hem özel hayatındaki değişimi hem de ağabeyi Ahmet Uğurlu’nun kaybının hayatında bıraktığı etkiyi gözler önüne serdi.

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#İstanbul
#bodrum
#Ahmet Uğurlu
#mustafa uğurlu
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