Yeşilçam’ın ‘Altın Çocuk’u Göksel Arsoy’a veda! Son yolculuğuna uğurlandı

"Samanyolu", "Şafak Bekçileri" ve Türk sinemasının ilk ajan filmi serilerinden "Altın Çocuk" ile hafızalarda yer edinen Göksel Arsoy için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Arsoy’un cenazesi, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

YEŞİLÇAM’IN ‘ALTIN ÇOCUK’U GÖKSEL ARSOY’A VEDA

Göksel Arsoy’un cenaze töreni bugün İstanbul’da gerçekleştirildi. Usta sanatçının sevenleri ve yakınları, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde bir araya geldi. Cami avlusunda taziyeleri Arsoy’un oğlu Gökhan Arsoy kabul etti.

Arsoy’un vefatı, Türk sinemasında derin bir üzüntüye neden oldu. Uzun sanat hayatı boyunca çok sayıda filmde rol alan usta oyuncu, özellikle Yeşilçam’ın klasikleşen yapımlarıyla sinema tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

TÜRK HAVA KUVVETLERİ DE TÖRENDEYDİ

Göksel Arsoy’un kariyerinde özel bir yere sahip olan "Şafak Bekçileri" filmi, sanatçının cenaze töreninde de anlamlı bir şekilde gündeme geldi. Türk sinemasının ilk havacılık temalı yapımlarından biri olan filmde başrol oynayan Arsoy, aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstlenmişti.

Türk Hava Kuvvetleri, usta sanatçının cenaze törenine çelenk göndererek veda etti. Askerî subaylar da camide düzenlenen törene katılarak Arsoy’u son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

BAKAN ERSOY’DAN GÖKSEL ARSOY İÇİN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Göksel Arsoy’un vefatının ardından taziye mesajı yayımladı. Bakan Ersoy, Türk sinemasına uzun yıllar hizmet eden sanatçının bıraktığı mirasa dikkat çekti.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşilçam'ın hafızalarımıza kazınan yüzlerinden biri olan, zarafeti ve unutulmaz rolleriyle nesillerin sevgisini kazanan Göksel Arsoy, sanat hayatı boyunca sinemamıza değerli katkılar sundu." ifadelerini kullandı.

"DAİMA SEVGİ VE SAYGIYLA HATIRLAYACAĞIZ"

Göksel Arsoy’un Türk sinemasındaki önemli yapımlarda yer aldığını belirten Bakan Ersoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"'Şafak Bekçileri'nden 'Altın Çocuk' serisine uzanan eserleriyle iz bırakan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kıymetli sanatçımızı daima sevgi ve saygıyla hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

GÖKSEL ARSOY KİMDİR?

15 Mart 1936’da Kayseri’de dünyaya gelen Göksel Arsoy, Türk sinemasının öne çıkan jönleri arasında yer aldı. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra yapımcı olarak da sinemaya katkı sunan Arsoy, özellikle Yeşilçam dönemindeki filmleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Sinemaya 1957 yılında "Kara Günlerim" filmiyle adım atan Arsoy, Sırrı Gültekin’in yönettiği yapımda rol aldı. Bu filmin ardından 1958’de "Kelepçe", 1959’da ise "Samanyolu" ile sinema kariyerini sürdürdü.

"ALTIN ÇOCUK" LAKABIYLA TARİHE GEÇTİ

Göksel Arsoy’a "Altın Çocuk" lakabını yönetmen Halit Refiğ yakıştırdı. Arsoy, daha sonra aynı adla anılan film serisiyle bu unvanı sinema dünyasında kalıcı hale getirdi.

"Altın Çocuk" serisi, Türk sinemasının erken dönem aksiyon ve ajan filmleri arasında önemli bir yere sahip oldu. Arsoy’un bu yapımlardaki performansı, onun Yeşilçam’ın simge isimlerinden biri olarak anılmasını sağladı.

