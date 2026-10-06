Göksel Arsoy'a son veda! 'Yeşilçam'ın Altın Çocuğu'nun cenaze programı açıklandı

Yeşilçam'ın önemli jönlerinden Göksel Arsoy için yarın Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle namazının ardından Arsoy'un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürülerek burada defnedilecek. Usta sanatçı, mart ayında ailesiyle birlikte 90'ıncı yaş gününü kutlamıştı.

GÖKSEL ARSOY'UN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU!

Göksel Arsoy'un cenaze programına ilişkin detaylar belli oldu. Usta sanatçının cenazesi, yarın Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 90 yıllık yaşamının önemli bölümünü sinemaya adayan Arsoy, oyunculuğunun yanı sıra yapımcı kimliğiyle de Türk sinemasında iz bırakan isimler arasında yer aldı.

BAKAN ERSOY'DAN GÖKSEL ARSOY İÇİN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göksel Arsoy'un vefatının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Bakan Ersoy, mesajında Arsoy'un Türk sinemasına yaptığı katkılara dikkat çekerek usta sanatçının vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Ersoy paylaşımında, "Yeşilçam'ın hafızalarımıza kazınan yüzlerinden biri olan, zarafeti ve unutulmaz rolleriyle nesillerin sevgisini kazanan Göksel Arsoy, sanat hayatı boyunca sinemamıza değerli katkılar sundu." ifadelerini kullandı.

"DAİMA SEVGİ VE SAYGIYLA HATIRLAYACAĞIZ"

Göksel Arsoy'un Türk sinemasında önemli yapımlarda rol aldığını hatırlatan Bakan Ersoy, mesajında şu ifadelere yer verdi: "'Şafak Bekçileri'nden 'Altın Çocuk' serisine uzanan eserleriyle iz bırakan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kıymetli sanatçımızı daima sevgi ve saygıyla hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

GÖKSEL ARSOY KİMDİR?

15 Mart 1936'da Kayseri'de dünyaya gelen Göksel Arsoy, Türk sinemasının özellikle Yeşilçam dönemine damga vuran oyuncularından biri oldu. Sinemaya yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle adım atan Arsoy, 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği "Kara Günlerim" filmiyle kamera karşısına geçti. Bu yapımın ardından "Kelepçe" ve "Samanyolu" gibi filmlerde rol alarak sinema kariyerini sürdürdü.

Yönetmen Halit Refiğ'in kendisine yakıştırdığı "Altın Çocuk" lakabı ise Arsoy'un sanat hayatında önemli bir yer edindi. Özellikle "Altın Çocuk" filmi ve devamındaki yapımlarla bu isimle özdeşleşen sanatçı, Yeşilçam'ın unutulmaz jönleri arasında yer aldı.

Göksel Arsoy, oyunculuğunun yanı sıra yapımcı olarak da Türk sinemasına katkı sundu. Uzun yıllar boyunca sinema sektöründe çalışmalarını sürdüren sanatçı, kariyeri boyunca çok sayıda yapımda yer aldı. Mart ayında ailesiyle birlikte 90'ıncı yaşını kutlayan Göksel Arsoy'un vefatı, sanat dünyasında ve onu yıllardır takip eden sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Usta sanatçı, yarın düzenlenecek cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

