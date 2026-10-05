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Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 15:18

Göksel Arsoy kimdir? Göksel Arsoy kaç yaşındaydı? Göksel Arsoy evli mi, çocuğu var mı?

Türk sinemasının 'Altın Çocuğu' olarak tanınan Göksel Arsoy'un hayatını kaybetmesinin ardından kim olduğu da kamuoyunda büyük bir ilgiyle araştırılmaya başlandı. Türk sinemasında sayısız birçok projeye imza atan Göksel Arsoy'un özel hayatına ilişkin detaylar da merak edildi. Peki, Göksel Arsoy kimdir? Göksel Arsoy kaç yaşındaydı? Göksel Arsoy hangi dizilerde yer aldı? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Göksel Arsoy kimdir? Göksel Arsoy kaç yaşındaydı? Göksel Arsoy evli mi, çocuğu var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 15:18

Türk sinemasının usta isimleri arasında yer alan Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Türk sinemasının 'Altın Çocuğu' olarak tanınan başarılı oyuncunun özel hayatına ilişkin detaylar da araştırılmaya başlandı. 'ın koca çınarı vefat haberiyle sevenlerini derin bir hüzne boğdu. Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Göksel Arsoy'un kim olduğu merak edildi. Türk sinemasında sayısız birçok projeye imza atan Göksel Arsoy'un kişisel yaşantısı merak konusu oldu. Peki, Göksel Arsoy kimdir? Göksel Arsoy kaç yaşındaydı? Göksel Arsoy hangi dizilerde yer aldı? Göksel Arsoy hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Göksel Arsoy'a dair bilinmeyenler...

GÖKSEL ARSOY KİMDİR?

Göksel Arsoy, Türk sinema ve tiyatro oyuncusudur. Yeşilçam'ın koca çınarlarından biri olarak da adını geniş kitlelere duyuran Arsoy, Türk sinemasında 'Altın Çocuk' unvanıyla hafızalara kazınmıştır. Köklü bir aile geçmişine sahip olan Arsoy'un annesi, Girit Hanya eşrafından Girit Mutasarrıfı Mollazade Ali Talat Bey'in torunu ve Hırkazade Ahmet'in kızıdır. Babası pilot Remzi Arsoy'dur. Amcası ise Klasik Türk müziğinin önemli bestekârı, söz yazarı ve yorumcusu olan Yesari Asım Arsoy'dur.

Göksel Arsoy kimdir? Göksel Arsoy kaç yaşındaydı? Göksel Arsoy evli mi, çocuğu var mı?

Türk televizyon ve sinema dünyasının önde gelen usta oyuncularından Göksel Arsoy, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde eğitimini tamamladı. Eğitim hayatını devam ettirirken aynı zamanda Yeşilköy Havalimanı'nda çalışmaya başlayan Arsoy, Yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği 'Kara Günlerim' adlı ilk filmi ile sinemaya adım attı.

Göksel Arsoy kimdir? Göksel Arsoy kaç yaşındaydı? Göksel Arsoy evli mi, çocuğu var mı?

Henüz öğrenci olduğu sırada oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yapan Göksel Arsoy, 1958 yılında 'Kelepçe' ve 1959 yılında ise 'Samanyolu' gibi filmlerde boy gösterdi. Samanyolu adlı filmiyle Türk sinemasında büyük bir ün kazanan Arsoy, bu filmlerin çoğunda aktris Belgin Doruk ile rol aldı.

Göksel Arsoy kimdir? Göksel Arsoy kaç yaşındaydı? Göksel Arsoy evli mi, çocuğu var mı?

GÖKSEL ARSOY KAÇ YAŞINDAYDI?

Türk sinemasında özellikle 1960'lı yılların ilk yarısında birçok filmde rol alan Göksel Arsoy, 15 Mart 1936 tarihinde 'de dünyaya geldi. Türk sinemasının usta yönetmeni Halit Refiğ'in kendisine 'Altın Çocuk' takma adını vermesiyle birlikte adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Arsoy'un, 'Bulunmaz Uşak' ve 'Taş Bebek' en sükse yapan filmleri arasında yer aldı.

Göksel Arsoy kimdir? Göksel Arsoy kaç yaşındaydı? Göksel Arsoy evli mi, çocuğu var mı?

1999 yılında 36. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görülen Göksel Arsoy, kendi adına bir film şirketi kurarak prodüktörlük yaptı. Aynı zamanda usta oyuncu, Sinema Oyuncuları Derneği (SODER), İstanbul Tenis Kulübü (İTK) ve 2002 ile 2008 yılları arasında Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu başkanlığını yürüttü.

Göksel Arsoy kimdir? Göksel Arsoy kaç yaşındaydı? Göksel Arsoy evli mi, çocuğu var mı?

GÖKSEL ARSOY EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Yeşilçam'ın koca çınarı olarak da tanınan Göksel Arsoy'un 1961 yılında dünyaevine girdiği Soley Arsoy ile evliliğinden Gökhan ve Aşkım adında iki çocuğu dünyaya geldi. Usta oyuncunun oğlu Gökhan Arsoy da babasının mesleğini devam ettirerek oyunculuk alanında kendini geliştirdi. 2017 yılında Altın Çocuk adlı otobiyografisini yayımlanan Arsoy, 2024 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Göksel Arsoy kimdir? Göksel Arsoy kaç yaşındaydı? Göksel Arsoy evli mi, çocuğu var mı?

GÖKSEL ARSOY HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

Türk sinemasında 'Altın Çocuk' lakabıyla popülerliğini artıran Göksel Arsoy'un yer aldığı projeler:

  • 1957: Kara Günlerim / Yaşayan Ölüler
  • 1957: Ham Meyva
  • 1958: Kelepçe
  • 1858: Yaprak Dökümü
  • 1959: Ömrüm Böyle Geçti
  • 1959: Samanyolu
  • 1960: Nilüfer Orman Çiçeği
  • 1960: Satın Alınan Adam
  • 1960: Taş Bebek
  • 1960: Aşk Rüzgarı
  • 1960: Kahpe
  • 1961: Yaban Gülü
  • 1961: Seni Kaybedersem
  • 1961: Boş Yuva
  • 1961: İki Aşk Arasında
  • 1961: Melekler Şahidimdir
  • 1961: Yavru Kuş
  • 1961: Bir Demet Yasemen
  • 1961: Unutamadığım Kadın
  • 1961: Aşkın Saati Gelince
  • 1961: Zavallı Necdet
  • 1961: Bir Yaz Yağmuru
  • 1961: Bülbül Yuvası
  • 1961: Güneş Doğmasın
  • 1961: Bir Bahar Akşamı
  • 1961: Kızıl Vazo
  • 1962: Aşka Karşı Gelinmez
  • 1962: Billur Köşk
  • 1962: Kiralık Koca
  • 1962: Gönül Avcısı
  • 1962: Gümüş Gerdanlık
  • 1962: Aşk Merdiveni
  • 1962: Ne Şeker Şey
  • 1962: Küçük Beyefendi
  • 1962: Şehirdeki Yabancı
  • 1962: Biz de Arkadaş mıyız?
  • 1962: Yalnızlar İçin
  • 1962: Gençlik Hülyaları
  • 1962: Öldüren Bahar
  • 1962: Akasyalar Açarken
  • 1962: Esir Kuş
  • 1963: Kezban
  • 1963: Genç Kızların Sevgilisi
  • 1963: Şafak Bekçileri
  • 1963: Bulunmaz Uşak
  • 1963: Leyla İle Mecnun Gibi
  • 1963: Zoraki Milyoner
  • 1963: Cicican
  • 1963: Beyaz Güvercin
  • 1963: Makber
  • 1964: Kızgın Delikanlı
  • 1964: Kırk Küçük Anne
  • 1964: Evcilik Oyunu
  • 1964: Yılların Ardından
  • 1965: İsyancılar
  • 1965: Son Darbe
  • 1965: Yıldızların Altında
  • 1966: Kenarın Dilberi
  • 1966: Altın Çocuk
  • 1967: Yayla Kızı Yıldız
  • 1967: Ortaşark Yanıyor
  • 1967: Son Kurban
  • 1967: Altın Çocuk Beyrut'ta
  • 1968: Altın Avcıları
  • 1970: Sürtük
  • 1978: Dost Bildiklerim
  • 1996: Mirasyediler (tv dizisi)
  • 2005: Asla Unutma (tv dizisi)
  • 2006: Unutulmayanla

 

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ETİKETLER
#kayseri
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#fransa
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#Altın Çocuk
#Türk sineması
#ukrayna
#nato
#Göksel Arsoy
#Biyografi
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