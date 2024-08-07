Kurtlar Vadisi'ndeki sosyal medya yasakları sahnesi! Instagram erişim engelinden sonra gündem oldu
Türk dizi dünyasına damga vuran Kurtlar Vadisi'nin sosyal medya yasaklarıyla ilgili sahnesi yeniden gündem oldu. Instagram erişim engelinden sonra ortaya çıkan Kurtlar Vadisi'nin o sahnesi paylaşım rekoru kırdı.
Türkiye'de son bir haftadır Instagram'ın engelleri sonrası BTK tarafından erişime kısıtlanması en çok konuşulan konu oldu. Bunun üzerine bazı Kurtlar Vadisi hayranları dizi de sosyal medya yasaklarıyla ilgili yer alan sahneyi paylaştı.
KURTLAR VADİSİ'NDEKİ SOSYAL MEDYA YASAKLARI SAHNESİ!
2003 yılında Türk dizi tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi, yeniden gündem oldu. Senaryosunu Raci Şaşmaz'ın yazdığı dizide birçok önemli isim yer aldı. Hafızalara ise Necati Şaşmaz kazındı.
Oktay Kaynarca'nın ilk sezon yer aldığı dizisinin birçok versiyonu çıktı. Adeta tarihe adını kazıyan ve halen izlenme rekoru kıran Kurtlar Vadisi'nin bazı sahneleri sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor.
Dünya çapında izlenen dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi'nde yıllar önce yaşanan sosyal medya yasağı üzerine çekilen bir sahne yeniden konuşuldu.
Günümüzde yaşanan Instagram erişim engeli sonrası ortaya çıkan tepkileri eleştiren sahne de yer alan sözler sosyal medyada çok konuşuldu. İşte o sözler:
"Türkiye'de bir ay maaşın yatmadığında gündem olmaz. Ancak bir gün sosyal medya kapandığından çocuğun bile çıldırır. Çünkü oraya bağımlı olmuş. Senin sözünü dinlemez ama onların sözleri onun için emirdir."