Kurtlar Vadisi'nin efsane oyuncusu Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra çocuk itirafı geldi: Keşke olsaydı

16 Haziran 2024 16:34 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 16:37

59 yaşındaki Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi dizisinde sergilediği performansla hafızalara kazınmıştı. Çakır karakteriyle bilinen efsane oyuncu çocuk itirafında bulundu.

KURTLAR VADİSİ'NİN EFSANE OYUNCUSU OKTAY KAYNARCA'DAN YILLAR SONRA GELEN ÇOCUK İTİRAFI

yeni yarışma programı Alan'ın sunuculuğunu üstlenen ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, çocuk sahibi olmadığı için pişman olduğunu itiraf etti.

Yoğun iş temposundan sonra Bodrum'a tatile giden Oktay Kaynarca, basın mensuplarıyla sohbet etti:

"Dizi bitti, ertesi gün yarışma çekimlerine girdik. 8 günlük yoğun bir tempoyla çalıştık onu da bitirdik. Biter bitmez kendimi Bodrum'a evime attım. Burada da rahat durmuyorum yeni sezon için yapacağım işlerle ilgili planlamalar yapıyorum. Bayramdan sonra da İstanbul'a geri döneceğim zaten."

Yoğun ve tempolu iş hayatını sevdiğini belirten Karaca, ailesinin ve yakın çevresinin bundan şikayetçi olduğunu belirtti. 'Kendi çocuğunuza özlem duyuyor musunuz?' sorusuna ise Karaca "Evet yeğenlerimi çok seviyorum ama bazen 'Keşke 4-5 tane çocuk yapsaydım' diyorum. 'Keşke' diyorum, 'Yapmayacağım' demiyorum." dedi. Kaynarca, 2012 yılında Melek Angun ile evlenmişti. Çift 1 sene sonra boşandı.