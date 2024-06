Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları! Cem Yılmaz, Kıvanç Tatlıtuğ...

ITIR ESEN

"Dünyada tanıyabileceğiniz en iyi kalpli, en yardım sever, çocuklarına, ailesine düşkün, gerçek bir beyefendiydi. Beşiktaş’lı olmayı kalbime mühürledi. Saymakla bitmeyecek kadar üstün insani meziyetleri vardı. Allah vergisi yeteneklerini saymıyorum bile… Canım Babam sana özlemim kelimelerin çok ötesinde, o güzel sesin her gün evimin içinde, canlı canlı benimle birlikte. Her an kalbimde, her saniye duamdasın. Nur içinde uyu BABAM."