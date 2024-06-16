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Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları! Cem Yılmaz, Kıvanç Tatlıtuğ...

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
16 Haziran 2024 11:54 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 12:04
Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları! Cem Yılmaz, Kıvanç Tatlıtuğ...

Ünlü isimlerin Babalar Günü paylaşımları binlerce beğeni aldı. Cem Yılmaz, Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimler çocukları ile verdikleri pozu paylaşarak Babalar Günü'nü kutladı

Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları - 1

KIVANÇ TATLITUĞ

"Papalina"

 
Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları - 2

CEM YILMAZ

"Erken Babalar Günü… Rasim paşa ve Kemal paşa."

Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları - 3

MELEK BAYKAL

"Canım babam özlemin giderek büyüyor. Yüreğimde, dualarımdasın, rüyalarımdasın. Seni çok seviyorum."
 
Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları - 4

AYŞE KIRCA

"Babam"

Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları - 5

EZO SUNAL

"Babam"

Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları - 6

NEVRA SEREZLİ

"Oğullarımın Babalar Günü kutlu mutlu huzurlu ve sağlıklı olsun."

Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları - 7

CEYDA DÜVENCİ

"Canım BABAM… İyi ki sen… Bana o kadar kıymetli şeyler öğretiyorsun ki en çok da aşka, vefaya dair… Günün kutlu olsun… "

 
Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları - 8

ITIR ESEN

"Dünyada tanıyabileceğiniz en iyi kalpli, en yardım sever, çocuklarına, ailesine düşkün, gerçek bir beyefendiydi. Beşiktaş’lı olmayı kalbime mühürledi. Saymakla bitmeyecek kadar üstün insani meziyetleri vardı. Allah vergisi yeteneklerini saymıyorum bile… Canım Babam sana özlemim kelimelerin çok ötesinde, o güzel sesin her gün evimin içinde, canlı canlı benimle birlikte. Her an kalbimde, her saniye duamdasın. Nur içinde uyu BABAM."

Kaynak: Tgrthaber.com
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