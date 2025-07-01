Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncuları buluştu! Pala, Memati ve Abdülhey'inin değişimine yorum yağdı

Bir döneme damga vuran televizyon dizisi Kurtlar Vadisi oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi. Kurtlar Vadisi'nin sevilen karakterleri Pala, Memati ve Abdülhey'in olduğu kareyi görenler dizisinin fanları yorum yağmuruna tuttu.

İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan Kurtlar Vadisi, 97. bölümle final yaparak ekrana veda etti. Tekrar başlayacağına dair iddialar sosyal medyada yer alırken, oyuncuların bir araya geldiği kare çok konuşuldu.

KURTLAR VADİSİ OYUNCULARI YILLAR SONRA BİR ARADA

Kurtlar Vadisi'nin sevilen karakterleri Pala, Memati ve Abdülhey bir araya geldi. Gürkan Uygun, Yüksek Arıcı ve Kenan Çoban'ın değişimlerine ise yorum yağdı.

Türk dizi tarihine damga vuran yapımlardan biri olan kurtlar Vadisi'nin geri döneceği iddiaları dolaşırken, dizideki Pala karakteriyle ses getiren Yüksel Arıcı müjdeyi verdi. Yüksel Arıcı; ''Pala çok sevilen bir karakter olduğu için, kötü bir karakter ama çok sevildi. Türkiye çok sevdi bu Pala karakterini. Biz de arkadaşlarla otururken şöyle bir fikir çıktı. Bu Pala karakterinin filmini yapalım. Ama Pala filmi olmasın başka bir hikayesi olsun. Ama böyle bir projeye hazırlanalım. O projenin hazırlık aşamasına girmek üzereyiz.'' ifadelerini kullandı.