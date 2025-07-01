Sabri Ugan son yolculuğuna uğurlanıyor! Ersin Düzen gözyaşlarını tutamadı

Türk spor medyasının tanınan isimlerinden Sabri Ugan, tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti. Sabri Ugan'ın cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vaktine müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Sakarya'ya gönderilecek. Sabri Ugan son yolculuğuna uğurlanırken, Ersin Düzen ise duygusal anlar yaşadı.

ERSİN DÜZEN SABRİ UGAN'IN CENAZESİNDE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Ersin Düzen Sabri Ugan'ın cenazesinde yaptığı konuşmada, "Allah mekanını cennet eylesin Sabri Abimizin. Sabırlar diliyorum başta ailesine, yakınlarına ve hepimize. Gerçekten abi kavramı sadece aynı kandan olmak değildir. Bunu bize hem birlikte olduğumuz dönem hem sonrasında Sabri abi çok güzel bir şekilde yaşadık. Bize çok destek oldu. Bize kıymet verdi. Bize bu mesleğin içerisinde başarılı olmamız için her zaman eli hep bizim omzumuzdaydı. Bir kez daha aramızda ne bir kırgınlık oldu ne de birbirimize karşı ufacık kırıcı kelime kullandık" dedi.

SABRİ UGAN'IN VASİYETİ AÇIKLANDI

Sabri Ugan’ın son isteğinin; Emirdağ Mezarlığı'na defnedilen babasının üzerine gömülmek ve cenazesinin memleketi Adapazarı Orhan Camii'nden kaldırılması olduğu öğrenildi.