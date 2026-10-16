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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 11:37

Levent Üzümcü'nün maaşı ortaya çıktı! Aylık aldığı para dudak uçuklattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevinden istifa eden Levent Üzümcü, bu kez maaşı ve görev dönemindeki uygulamalarla ilgili iddialarla gündeme geldi.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Levent Üzümcü'nün maaşı ortaya çıktı! Aylık aldığı para dudak uçuklattı
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 11:37

Oyuncu Levent Üzümcü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevinden istifa etmesinin ardından maaşıyla ilgili haberlerle gündeme geldi. Sabah gazetesinde yayımlanan haberde, Üzümcü’nün görev süresindeki maaşına ilişkin iddialara yer verildi. Konuyla ilgili farklı rakamların gündeme gelmesi, maaş tartışmasını yeniden öne çıkardı.

HABERİN ÖZETİ

Levent Üzümcü'nün maaşı ortaya çıktı! Aylık aldığı para dudak uçuklattı

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Oyuncu Levent Üzümcü'nün İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevinden istifa etmesinin ardından, görev süresindeki maaşı ve yönetim sürecine dair iddialar gündeme geldi.
Sabah gazetesindeki haberde, önceki yönetmen Yücel Erten'in 36 bin lira aldığı, 2024'te göreve gelen Üzümcü'nün maaşının ise 175 bin liraya yükseldiği iddia edildi.
Tiyatro oyuncusu Hatice Altan, Üzümcü'nün göreve başladığı dönemde yaklaşık 300 bin lira maaş aldığını öne sürdü.
Levent Üzümcü, görevi maddi kazanç amacıyla üstlenmediğini ve başka yerlerde bu miktarın 10 katını kazanabileceğini belirtti.
Hatice Altan; Üzümcü'nün kendisi ve yardımcısı için konut, belediyeden üç araç için de ücretsiz otopark hakkı talep ettiğini iddia etti.
Altan ayrıca, Üzümcü'nün daha önce tiyatro yöneticiliği yapmadığını ve sanatçıların çalışma koşullarına ilişkin söylemleriyle yönetim tutumunun çeliştiğini savundu.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

LEVENT ÜZÜMCÜ’NÜN MAAŞIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR GÜNDEMDE

Levent Üzümcü’nün İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevinden ayrılmasının ardından, görev dönemindeki maaşı yeniden gündeme geldi. Sabah gazetesinde yayımlanan haberde, Üzümcü’nün aldığı ücret ile kendisinden önce görev yapan Yücel Erten’in maaşı karşılaştırıldı. Haberde yer alan rakamlar ve eski tiyatro çalışanlarının açıklamaları, konuya ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Levent Üzümcü'nün maaşı ortaya çıktı! Aylık aldığı para dudak uçuklattı

Haberde, Yücel Erten’in görev yaptığı dönemde 36 bin lira maaş aldığı, 2024 yılında göreve başlayan Levent Üzümcü’nün maaşının ise daha sonra 175 bin liraya yükseldiği öne sürüldü. Ayrıca tiyatro oyuncusu Hatice Altan’ın, Üzümcü’nün göreve başladığı dönemde yaklaşık 300 bin lira maaş aldığını söylediği aktarıldı.
 

Levent Üzümcü'nün maaşı ortaya çıktı! Aylık aldığı para dudak uçuklattı

Öte yandan Levent Üzümcü, istifasının ardından yaptığı açıklamada görevi maddi kazanç amacıyla üstlenmediğini belirtti. Üzümcü, başka yerlerde bu görevden elde ettiğinin 10 katını kazanabileceğini ifade ederek İzmir’e duyduğu bağlılık nedeniyle genel sanat yönetmenliğini istediğini söyledi. Bu açıklama da maaş tartışmasının farklı yönleriyle ele alınmasına neden oldu.
 

Levent Üzümcü'nün maaşı ortaya çıktı! Aylık aldığı para dudak uçuklattı

Üzümcü’nün maaşıyla ilgili tartışmaların yanı sıra, İzmir Şehir Tiyatroları’ndaki yönetim süreci ve istifaların gerekçeleri de gündemdeki yerini koruyor. Maaş konusunda basına yansıyan farklı rakamlar ve tarafların açıklamaları birlikte değerlendirildiğinde, konunun ayrıntılarının resmi kayıtlar ve ilgili tarafların açıklamalarıyla netleştirilmesi önem taşıyor.
 

Levent Üzümcü'nün maaşı ortaya çıktı! Aylık aldığı para dudak uçuklattı

HATİCE ALTAN’DAN LEVENT ÜZÜMCÜ’NÜN YÖNETİMİNE İLİŞKİN İDDİALAR

Hatice Altan, Levent Üzümcü’nün görev sürecine ilişkin eleştirilerini yalnızca maaş konusuyla sınırlı tutmadı. Altan, Üzümcü’nün kendisi ve yardımcısı için konut talebinde bulunduğunu, ayrıca belediyeden üç araç için ücretsiz otopark kullanım hakkı istediğini öne sürdü. Altan’ın açıklamalarında, tiyatro kurumunun yönetim sürecine ve çalışanların yaşadığı sorunlara ilişkin iddialar da yer aldı.

Levent Üzümcü'nün maaşı ortaya çıktı! Aylık aldığı para dudak uçuklattı

Üzümcü’nün göreve getirilmesini de eleştiren Altan, oyuncunun daha önce genel sanat yönetmenliği veya tiyatro yöneticiliği yapmadığını savundu. Kendi görevden ayrılış sürecine de değinen Altan, Üzümcü’nün geçmişte sanatçıların çalışma koşullarına ilişkin yaptığı açıklamalarla kendi deneyimi arasında çelişki bulunduğunu ileri sürdü. Altan, Üzümcü’nün yönetim anlayışını eleştirerek görev sürecinde sergilediğini düşündüğü tutumun kamuoyuna yansıyan söylemleriyle örtüşmediğini iddia etti. Hatice Altan’ın açıklamaları, Levent Üzümcü’nün İzmir Şehir Tiyatroları’ndaki görev dönemine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

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ETİKETLER
#Levent Üzümcü
#Yücel Erten
#Sabah Gazetesi
#İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
#Hatice Altan
#Magazin
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