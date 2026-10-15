MFÖ yeniden mi kuruluyor? Özkan Uğur'dan sonra Mazhar Alanson ve Fuat Güner karar verdi

8 Temmuz 2023'te gelen acı haberle Türkiye yıkılmıştı. Lenf kanseri ile mücadele eden Özkan Uğur, 69 yaşında hayatını kaybetti. MFÖ'nün gidişatı için ise karar verildi.

MFÖ YENİDEN Mİ KURULUYOR?

8 Temmuz 2023'te gelen acı haberle herkes yıkılmıştı. Özkan Uğur'un 69 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından grubun iki üyesi adeta yıkıldı.

Özkan Uğur'un ölümünün ardından ise MFÖ'nün gidişatı merak konusu haline gelmişti. Mazhar Alanson ve Fuat Güner, MFÖ'nün yoluna devam edeceğini paylaştı.

ÖZKAN UĞUR'DAN SONRA MFÖ İÇİN KARAR VERİLDİ

Özkan Uğur'un vefatı sonrasında Mazhar Alanson ve Fuat Güner, devam kararı aldı. Özkan Uğur'u yaşatarak müzik yapmaya devam edecekler. Yılların sevilen grubu yeniden geliyor.

“Teknolojinin yeniliklerinden faydalanarak her konserimize çıktığımızda Özkan hep aramızda olacak. Adını hep yaşatacağız." sözleri ise hayranları sevindirdi.