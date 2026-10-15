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Magazin
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 19:20

MFÖ yeniden mi kuruluyor? Özkan Uğur'dan sonra Mazhar Alanson ve Fuat Güner karar verdi

Yılların grubu MFÖ'nün efsane isimlerinden biri olan Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesinin ardından tüm Türkiye yasa boğdu. Özkan Uğur'dan sonra Mazhar Alanson ve Fuat Güner kararını verdi.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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MFÖ yeniden mi kuruluyor? Özkan Uğur'dan sonra Mazhar Alanson ve Fuat Güner karar verdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 19:20

8 Temmuz 2023'te gelen acı haberle Türkiye yıkılmıştı. ile mücadele eden Özkan Uğur, 69 yaşında hayatını kaybetti. 'nün gidişatı için ise karar verildi.

MFÖ YENİDEN Mİ KURULUYOR?

8 Temmuz 2023'te gelen acı haberle herkes yıkılmıştı. Özkan Uğur'un 69 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından grubun iki üyesi adeta yıkıldı.

MFÖ yeniden mi kuruluyor? Özkan Uğur'dan sonra Mazhar Alanson ve Fuat Güner karar verdi

Özkan Uğur'un ölümünün ardından ise MFÖ'nün gidişatı merak konusu haline gelmişti. ve Fuat Güner, MFÖ'nün yoluna devam edeceğini paylaştı.

MFÖ yeniden mi kuruluyor? Özkan Uğur'dan sonra Mazhar Alanson ve Fuat Güner karar verdi

ÖZKAN UĞUR'DAN SONRA MFÖ İÇİN KARAR VERİLDİ

Özkan Uğur'un vefatı sonrasında Mazhar Alanson ve Fuat Güner, devam kararı aldı. Özkan Uğur'u yaşatarak müzik yapmaya devam edecekler. Yılların sevilen grubu yeniden geliyor.

MFÖ yeniden mi kuruluyor? Özkan Uğur'dan sonra Mazhar Alanson ve Fuat Güner karar verdi

“Teknolojinin yeniliklerinden faydalanarak her konserimize çıktığımızda Özkan hep aramızda olacak. Adını hep yaşatacağız." sözleri ise hayranları sevindirdi.

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ETİKETLER
#mazhar alanson
#özkan uğur
#MFÖ
#Fuat Güner
#lenf kanseri
#Magazin
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