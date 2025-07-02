Leyla dizisi başrolleri birbirine girdi! İlk hamle Cemre Baysel ile Alperen Duymaz'dan geldi

Leyla dizisinin 40. bölümle final yapacağının yayılmasının ardından başrol oyuncuları arasında kriz çıktı. Daha önce Cemre Baysel ile Gonca Vuslateri'nin arsında zaman zaman tartışma çıktığı iddiaları dolaşırken, oyuncunun yaptığı hamle çıkan haberleri doğrular nitelikte oldu.

Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri ve Yiğit Kirazcı gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Leyla dizisi 40. bölümle ekrana veda edecek.

Leyla'nın başrol oyuncularından Alperen Duymaz'ın ekipten ayrılmasının ardından kadroya yeni oyuncular eklendi ve senaryoda değişiklik yapıldı. Ancak final kararı alan dizide başrol oyuncuları da birbirine girdi.

LEYLA DİZİSİNİN OYUNCULARI BİRBİRİNE GİRDİ

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinin yeni sezonuna Selçuk Yöntem dahil oldu ve hikaye bambaşka bir yöne evrildi ancak dizi reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı ve final kararı aldı. Dizi, 1 yıllık zaman atlamasının ardından 40. bölümle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Final kararının ardından başroller arasında kriz yaşandığı iddiaları gündeme geldi.

Cemre Baysel'in, Gonca Vuslateri'nin sahnelerinin ön plana çıkması nedeniyle rahatsızlık duyduğu Vuslateri'nin ise geri planda kalmayı kabul etmediği öne sürüldü. Final kararının ardından Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri'nin birbirlerini takipten çıkması gündeme bomba gibi düştü. Cemre Baysel'in ardından Alperen Duymaz da Gonca Vuslateri'yi takipten çıktı.