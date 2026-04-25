Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Lina ve Seren Ay olayına Gözde’den yorum! “ Tutunacak başka dalın kalmadı”

Survivor 2026’nın üçüncü dokunulmazlık oyununda tansiyon zirve yaptı. Lina ile Seren Ay arasında yaşanan sert tartışma ada konseyine taşındı. Lina’nın Acun Ilıcalı’ya isyan ettiği anlar dikkat çekerken, Survivor 2026’dan elenen Gözde’nin sosyal medyadaki açıklamaları gündem oldu. Gözde Lina hakkında “ Tutunacak başka dalın kalmadı” şeklinde yorum yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.04.2026
saat ikonu 19:41
|
GÜNCELLEME:
25.04.2026
saat ikonu 19:43

sezonunda rekabet her geçen gün daha da sertleşiyor. Üçüncü dokunulmazlık oyununda Lina ile Seren Ay arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek ada konseyine taşındı. Oyun sırasında yükselen sesler dikkat çekerken, Lina’nın konseyde ’ya yönelik tepkisi geceye damga vurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından yarışmaya veda eden Gözde, sosyal medya üzerinden Lina hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

LİNA VE SERENAY KAVGASI

Lina ve Serenay arasında kavga üçüncü dokunulmazlık oyununa giderken yaşandı. Lina’nın Serenay’ın yanan ayağına basması sonucunda Serenay Lina’ya tokat attı.

İkili arasında sesler yükselmeye başladı. Seren Ay, gel döv şeklinde cümleler kurarken, Lina Nisanur değilim ben diyerek önceki olayını hatırlattı. SerenAy ve Lina arasındaki kavga oyun sırasında da devam etti. Yaşanılan gelişmeler üzerine Acun Ilıcalı ada konseyinde konuyu herkes önünde konuştu.

SerenAy olayı açıklarken, Lina’nın ayağa kalkarak isyan edere, SerenAy’ı dinlemek istemediğini ifade etti. Survivor 2026 yeni bölüm fragmanındaki bu olayın perde arkası merak ediliyor.

GÖZDE’DEN LİNA’YA ELEŞTİRİ

Survivor 2026 yeni bölüm fragmanından yaşanılanlara karşı Survivor 2026’dan elenen Gözde’den tepki geldi. Lina’nın ada konseyindeki bir karesini sosyal medyasında paylaşan Gözde Lina ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Gözde, “ Ahhh be linaaa tutunacak başka dalın kalmadı. Bir dönem Gözdeydi. Şimdide Serenay ama haklısın sana kaos lazım drama lazım. Mağdur rolünü devam ettirmen lazım. Sonunun geldiği hissediyorsun. Oyy lazım sana oyyy. Mağdur edebiyatına devam. Yazık…” sözlerini kullandı.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Seren Ay Çetin
  • Murat Arkın
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Barış Murat Yağcı
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
  • Engincan Tura
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 3 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı 2 sembol - Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı
ETİKETLER
#acun ılıcalı
#Serenay Aktaş
#Gözde Şeker
#Survivor 2026
#Lina
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.