Lina ve Seren Ay olayına Gözde’den yorum! “ Tutunacak başka dalın kalmadı”

Survivor 2026 sezonunda rekabet her geçen gün daha da sertleşiyor. Üçüncü dokunulmazlık oyununda Lina ile Seren Ay arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek ada konseyine taşındı. Oyun sırasında yükselen sesler dikkat çekerken, Lina’nın konseyde Acun Ilıcalı’ya yönelik tepkisi geceye damga vurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından yarışmaya veda eden Gözde, sosyal medya üzerinden Lina hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

LİNA VE SERENAY KAVGASI

Lina ve Serenay arasında kavga üçüncü dokunulmazlık oyununa giderken yaşandı. Lina’nın Serenay’ın yanan ayağına basması sonucunda Serenay Lina’ya tokat attı.

İkili arasında sesler yükselmeye başladı. Seren Ay, gel döv şeklinde cümleler kurarken, Lina Nisanur değilim ben diyerek önceki olayını hatırlattı. SerenAy ve Lina arasındaki kavga oyun sırasında da devam etti. Yaşanılan gelişmeler üzerine Acun Ilıcalı ada konseyinde konuyu herkes önünde konuştu.

SerenAy olayı açıklarken, Lina’nın ayağa kalkarak isyan edere, SerenAy’ı dinlemek istemediğini ifade etti. Survivor 2026 yeni bölüm fragmanındaki bu olayın perde arkası merak ediliyor.

GÖZDE’DEN LİNA’YA ELEŞTİRİ

Survivor 2026 yeni bölüm fragmanından yaşanılanlara karşı Survivor 2026’dan elenen Gözde’den tepki geldi. Lina’nın ada konseyindeki bir karesini sosyal medyasında paylaşan Gözde Lina ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Gözde, “ Ahhh be linaaa tutunacak başka dalın kalmadı. Bir dönem Gözdeydi. Şimdide Serenay ama haklısın sana kaos lazım drama lazım. Mağdur rolünü devam ettirmen lazım. Sonunun geldiği hissediyorsun. Oyy lazım sana oyyy. Mağdur edebiyatına devam. Yazık…” sözlerini kullandı.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Barış Murat Yağcı

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

Gözde Bozkurt

Engincan Tura

