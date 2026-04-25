Survivor 2026 sezonunda yaşanan gelişmeler, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Yarışmacılardan Seren Ay’ın, geçmişte Nagihan Karadere için yaptığı eleştiriler sosyal medyada yeniden gündeme taşındı. O dönemde Nagihan’ın elenme sürecine yönelik yapılan oy kullanımlarını eleştiren Seren Ay, benzer bir durumla karşı karşıya kaldı. Sosyal medya kullanıcıları, “tarih tekerrür etti” yorumları yaparken, yarışmadaki gelişmelerin yeni bölümlerde nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

HABERİN ÖZETİ Seren Ay'ın Nagihan’ı eleştirdiği olay başına geldi! Seren Ay’ın o sözleri Survivor 2026'da Seren Ay'ın geçmişte Nagihan Karadere'yi eleştirirken kullandığı ifadeler, benzer bir durumla karşılaşması üzerine sosyal medyada tekrar gündeme geldi. Seren Ay, geçmişte Nagihan Karadere'nin elenme sürecine yönelik eleştiriler yapmıştı. Seren Ay, o dönemde Nagihan'ın herkes tarafından dışlandığını ve kavga ettiğini söylemişti. Survivor 2026'da Seren Ay'ın da içinde bulunduğu Ünlüler takımının yarışmada kalıp kalmaması yönünde oy kullanılacak olması, sosyal medyada geçmişteki durumla karşılaştırıldı. Sosyal medya kullanıcıları, bu durumu "tarih tekerrür etti", "ne tesadüf" ve "Allah'ın adaleti" gibi yorumlarla değerlendirdi.

SEREN AY NAGİHAN’IN ELENMESİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Seren Ay Çetin’in Nagihan Karadere ile olan tartışması bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz haftalar Seren Ay’ın ada konseyinde Nagihan’ın eski dönemlerde elenme şeklini akıllara getirerek eleştirmişti.

Seren Ay, “ Sana bir şey hatırlatmak istiyorum Nagihan. Burada 12 kişi bir oylama bir yapmışlardı, Nagihan gitsin mi kalsın mı oylaması geçmiş sezonlarda. Hiçbir yarışmacı senin kalmanı istememiş, herkes gitmeni istemiş. Sen de herkesle kavga etmişsin. Bence biz biraz benziyoruz seninle. O yüzden anlaşamıyoruz.” sözlerini söylemişti.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN “ NE TESADÜF” YORUMLARI

Seren Ay Çetin’in bu akşam yayınlanacak Survivor 2026 Acil Durum Konseyi’nde Ünlüler takımı yarışmada kalıp kalmaması yönünde oy kullanacak. Fragmanda yayınlanan görüntüler sonrası sosyal medya kullanıcıları Seren Ay’ın geçen haftalarda yaptığı konuşmasını tekrar hatırlattı.

Birçok kullanıcı video tekrar paylaşarak, “ Ne tesadüf” ve “ Allah’ın adaleti” şeklinde yorumlar yapıldı.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Barış Murat Yağcı

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

Gözde Bozkurt

Engincan Tura

