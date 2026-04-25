Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Seren Ay'ın Nagihan’ı eleştirdiği olay başına geldi! Seren Ay’ın o sözleri

Survivor 2026’da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Yarışmacılardan Seren Ay Çetin’in daha önce Nagihan Karadere hakkında yaptığı eleştiriler yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası, Seren Ay’ın sözlerinin kendi başına gelmesi birçok kullanıcı tarafından söylediği sözler hatırlatıldı.

Seren Ay'ın Nagihan’ı eleştirdiği olay başına geldi! Seren Ay’ın o sözleri
Survivor 2026 sezonunda yaşanan gelişmeler, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Yarışmacılardan Seren Ay’ın, geçmişte için yaptığı eleştiriler sosyal medyada yeniden gündeme taşındı. O dönemde Nagihan’ın elenme sürecine yönelik yapılan oy kullanımlarını eleştiren Seren Ay, benzer bir durumla karşı karşıya kaldı. kullanıcıları, “tarih tekerrür etti” yorumları yaparken, yarışmadaki gelişmelerin yeni bölümlerde nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

HABERİN ÖZETİ

Survivor 2026'da Seren Ay'ın geçmişte Nagihan Karadere'yi eleştirirken kullandığı ifadeler, benzer bir durumla karşılaşması üzerine sosyal medyada tekrar gündeme geldi.
Seren Ay, geçmişte Nagihan Karadere'nin elenme sürecine yönelik eleştiriler yapmıştı.
Seren Ay, o dönemde Nagihan'ın herkes tarafından dışlandığını ve kavga ettiğini söylemişti.
Survivor 2026'da Seren Ay'ın da içinde bulunduğu Ünlüler takımının yarışmada kalıp kalmaması yönünde oy kullanılacak olması, sosyal medyada geçmişteki durumla karşılaştırıldı.
Sosyal medya kullanıcıları, bu durumu "tarih tekerrür etti", "ne tesadüf" ve "Allah'ın adaleti" gibi yorumlarla değerlendirdi.
SEREN AY NAGİHAN’IN ELENMESİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

’in Nagihan Karadere ile olan tartışması bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz haftalar Seren Ay’ın ada konseyinde Nagihan’ın eski dönemlerde elenme şeklini akıllara getirerek eleştirmişti.

Seren Ay, “ Sana bir şey hatırlatmak istiyorum Nagihan. Burada 12 kişi bir oylama bir yapmışlardı, Nagihan gitsin mi kalsın mı oylaması geçmiş sezonlarda. Hiçbir yarışmacı senin kalmanı istememiş, herkes gitmeni istemiş. Sen de herkesle kavga etmişsin. Bence biz biraz benziyoruz seninle. O yüzden anlaşamıyoruz.” sözlerini söylemişti.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN “ NE TESADÜF” YORUMLARI

Seren Ay Çetin’in bu akşam yayınlanacak Acil Durum Konseyi’nde Ünlüler takımı yarışmada kalıp kalmaması yönünde oy kullanacak. Fragmanda yayınlanan görüntüler sonrası sosyal medya kullanıcıları Seren Ay’ın geçen haftalarda yaptığı konuşmasını tekrar hatırlattı.

Birçok kullanıcı video tekrar paylaşarak, “ Ne tesadüf” ve “ Allah’ın adaleti” şeklinde yorumlar yapıldı.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Seren Ay Çetin
  • Murat Arkın
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Barış Murat Yağcı
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
  • Engincan Tura
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 3 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı 2 sembol - Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı
