Seren Ay'ın Nagihan’ı eleştirdiği olay başına geldi! Seren Ay’ın o sözleri

Survivor 2026 sezonunda yaşanan gelişmeler, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Yarışmacılardan Seren Ay’ın, geçmişte Nagihan Karadere için yaptığı eleştiriler sosyal medyada yeniden gündeme taşındı. O dönemde Nagihan’ın elenme sürecine yönelik yapılan oy kullanımlarını eleştiren Seren Ay, benzer bir durumla karşı karşıya kaldı. Sosyal medya kullanıcıları, “tarih tekerrür etti” yorumları yaparken, yarışmadaki gelişmelerin yeni bölümlerde nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.
Seren Ay Çetin’in Nagihan Karadere ile olan tartışması bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz haftalar Seren Ay’ın ada konseyinde Nagihan’ın eski dönemlerde elenme şeklini akıllara getirerek eleştirmişti.
Seren Ay, “ Sana bir şey hatırlatmak istiyorum Nagihan. Burada 12 kişi bir oylama bir yapmışlardı, Nagihan gitsin mi kalsın mı oylaması geçmiş sezonlarda. Hiçbir yarışmacı senin kalmanı istememiş, herkes gitmeni istemiş. Sen de herkesle kavga etmişsin. Bence biz biraz benziyoruz seninle. O yüzden anlaşamıyoruz.” sözlerini söylemişti.
Seren Ay Çetin’in bu akşam yayınlanacak Survivor 2026 Acil Durum Konseyi’nde Ünlüler takımı yarışmada kalıp kalmaması yönünde oy kullanacak. Fragmanda yayınlanan görüntüler sonrası sosyal medya kullanıcıları Seren Ay’ın geçen haftalarda yaptığı konuşmasını tekrar hatırlattı.
Birçok kullanıcı video tekrar paylaşarak, “ Ne tesadüf” ve “ Allah’ın adaleti” şeklinde yorumlar yapıldı.
Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu
Survivor 2026 Mavi takım kadrosu