Lina’dan Bayhan’a sinsilik eleştirisi! Survivor Lina Ünlüler takımının sırlarını ortaya döktü

Survivor 2026’nın yayınlanan yeni bölüm fragmanında eleme potasında yer alan Lina, yaptığı sert açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Bayhan’a yönelik “sinsilik” suçlamasında bulunan Lina, takım içinde yaşanan pek çok olayı gün yüzüne çıkardı. Yarışmacının açık sözlü tavrı, diğer yarışmacılar tarafından tepkiyle karşılanacak mı? Lina’nın bu çıkışı, takım içindeki ilişkileri yeniden şekillendirecek gibi görünürken, ada konseyinde konunun konuşulup konuşulmayacağı merak ediliyor.

LİNA’DAN BAYHAN’A SİNSİLİK ELEŞTİRİSİ

Survivor 2026’da gerilim giderek artarken, son ada konseyi sonrası yaşananlar yarışmanın seyrini değiştirecek gibi görünüyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı, yapılan oylama sonucunda 5 oyla Lina’nın adını eleme potasına yazdı. Daha önce de adı yazıldığında ya da takım içinde tartışma yaşandığında açık sözlü tavırlarıyla dikkat çeken Lina, bu kez de sessiz kalmadı.

Gönüllüler takımında yarışırken Nagihan Karadere ile yaşadığı tartışmanın ardından Ünlüler takımına geçen Lina’nın, yeni takımında da benzer çıkışlar yapması dikkat çekti. Eleme potasına girdikten sonra ada hayatında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Lina, özellikle Bayhan hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu.

Lina, Bayhan’ın takım içindeki tutumunu eleştirerek, “Bayhan Bey, en ufak bir şeyde Serenay’ın ipini çekmeye çalışıyorsun. Sürekli anlatıyorsun, peki dün konseyde kimin adını yazdın?” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Ardından “Bayhan da baş sinsi” ifadesini kullanması dikkatlerden kaçmadı. Survivor’da strateji ve bireysel ilişkilerin ön planda olduğu bu süreçte Lina’nın çıkışı, takım içindeki dengeleri yeniden şekillendirebilir.

LİNA SERENAY’A DA TEPKİ GÖSTERDİ

Survivor 2026’da tansiyon her geçen gün yükselirken, ada konseyinde ve kamp hayatında yaşanan tartışmalar izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Survivor 2026’ın yayınlanan yeni fragmanında Lina ile Serenay Çetin arasında yaşanan gerilim, yarışmadaki dengeleri sarsacak türden oldu. Ünlüler takımına katıldıktan sonra Serenay ile iyi anlaştığını sık sık dile getiren Lina’nın, son yaşanan diyalog sonrası sert bir çıkış yapması dikkatlerden kaçmadı.

Gerginliğin fitilini ateşleyen olay ise Serenay’ın, Gönüllüler takımından Nagihan hakkında yaptığı yorumlar oldu. Serenay’ın, “Gerçekten ben bu ara Nagihan’ın formunu beğeniyorum. 40 yaşında kadının… Bakma öyle Lina, dürüm yapar, limon sıkar yer yani” sözleri, Lina’nın tepkisini çekti. Bu ifadeleri eleştiren Lina, Serenay’ın tavrını samimi bulmadığını açıkça dile getirdi.

Lina, verdiği karşılıkta oldukça sert ifadeler kullanarak, “Serenay bela, kaos makinesi. Polemik oluşturmaya gelince her polemiğin içinde vardır. Nagihan’dan hoşlanmıyorsam iltifat da etmem, çok güzel olmuşsun da demem” sözleriyle düşüncelerini net bir şekilde ortaya koydu.