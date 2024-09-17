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Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkında mutlu son! Evlilik kararı aldılar

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
17 Eylül 2024 09:28 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 10:16
Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkında mutlu son! Evlilik kararı aldılar

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın aşklarında yeni bir boyuta geçiliyor. Çift evlilik kararı aldığı iddia edildi, sosyal medya yıkıldı. Çiftin sezon arasını beklediği öne sürüldü. En yakın tarih 23 Aralık...

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray​'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira​, geçtiğimiz ocak ayında noktalamıştı. Özkan ile Torreira, birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakıp; birlikte olan fotoğrafları da silmişti.


Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkında mutlu son! Evlilik kararı aldılar - 1. Resim

SEZON ARASINI BEKLİYORLAR 

Yeniden bir araya gelen çiftin ilişkisi tam gaz devam ediyor. Çiftin aşklarında ikinci baharı yaşarken evlilik yoluna girdiği iddia edildi.

Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkında mutlu son! Evlilik kararı aldılar - 2. Resim

Çiftin, futbol sezonunun araya girmesini bekledikleri belirtiliyor.

Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkında mutlu son! Evlilik kararı aldılar - 3. Resim

GAZETECİLERDEN KAÇAMADILAR 

Geçtiğimiz gece, oyuncu Birand Tunca ile Bebek​'te bir mekandan çıkarken görüntülenen Torreira ve Özkan, Tunca'nın yakın arkadaşları olduğunu daha önce de açıklamıştı.

Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkında mutlu son! Evlilik kararı aldılar - 4. Resim

Gazetecilerin evlilikle ilgili sorusuna Özkan, gülümseyerek "Her şey yolunda, teşekkür ederiz arkadaşlar" yanıtını verdi.

Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkında mutlu son! Evlilik kararı aldılar - 5. Resim

Takvim'in haberine göre ayrılıktan sonra barışan çiftin, yakın gelecekte evlenmeyi planladığı ve iki tarih arasında karar vermeyi düşündüğü iddia ediliyor.

İKİ TARİH BELİRLENDİ 

Çift, ya futbol sezonuna verilecek arada 23 Aralık'ta ya da sezonun sona ereceği 1 Haziran 2025'te dünyaevine girmeyi planlıyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe17 Eylül 2024 09:33

Şu oyuncuların hayatları hepimizden farklıyken de aşk hikayeleri bize biraz huzur veriyor galiba :) Umarım evliliklerinde mutlu olurlar

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