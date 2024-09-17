Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkında mutlu son! Evlilik kararı aldılar

17 Eylül 2024 09:28 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 10:16

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın aşklarında yeni bir boyuta geçiliyor. Çift evlilik kararı aldığı iddia edildi, sosyal medya yıkıldı. Çiftin sezon arasını beklediği öne sürüldü. En yakın tarih 23 Aralık...

Aras Bulut İynemli'li dizide Devrim Özkan'ın rolü değişti! Yeni Esme ise Ahsen Eroğlu oldu

Aras Bulut İynemli'li dizide Devrim Özkan'ın rolü değişti! Yeni Esme ise Ahsen Eroğlu oldu

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray​'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira​, geçtiğimiz ocak ayında noktalamıştı. Özkan ile Torreira, birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakıp; birlikte olan fotoğrafları da silmişti.





SEZON ARASINI BEKLİYORLAR

Yeniden bir araya gelen çiftin ilişkisi tam gaz devam ediyor. Çiftin aşklarında ikinci baharı yaşarken evlilik yoluna girdiği iddia edildi.

Çiftin, futbol sezonunun araya girmesini bekledikleri belirtiliyor.

GAZETECİLERDEN KAÇAMADILAR

Geçtiğimiz gece, oyuncu Birand Tunca ile Bebek​'te bir mekandan çıkarken görüntülenen Torreira ve Özkan, Tunca'nın yakın arkadaşları olduğunu daha önce de açıklamıştı.

Gazetecilerin evlilikle ilgili sorusuna Özkan, gülümseyerek "Her şey yolunda, teşekkür ederiz arkadaşlar" yanıtını verdi.

Takvim'in haberine göre ayrılıktan sonra barışan çiftin, yakın gelecekte evlenmeyi planladığı ve iki tarih arasında karar vermeyi düşündüğü iddia ediliyor.

İKİ TARİH BELİRLENDİ

Çift, ya futbol sezonuna verilecek arada 23 Aralık'ta ya da sezonun sona ereceği 1 Haziran 2025'te dünyaevine girmeyi planlıyor.