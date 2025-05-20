Lucas Torreira'dan Devrim Özkan atağı! Takipçileri yakaladı

Galatasaray'da top koşturan Lucas Torreira, şampiyonluk kutlamasının ardından şaşırtacak bir hamle geldi. Yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilen Lucas Torreira, Çift Kişilik Oda dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Devrim Özkan'ı takibe aldı.

Galatasaray'ın 29 yaşındaki Arjantinli yıldızı Lucas Torreira, şampiyonluğun yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Torreira, oyuncu Devrim Özkan'la yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Ayrılık yaşayan çiftten Lucas Torreira'dan yeni bir hamle geldi.

DEVRİM ÖZKAN İLE LUCAS TORREIRA AYRILIĞI BÖYLE DUYURDU

Geçtiğimiz aylarda Devrim Özkan, muhabirlerin ayrılıkla ilgili sorularını cevapsız bırakmayarak, "İlişkimiz sona erdi, bunu doğrulayabilirim. Hayat devam ediyor, artık herkes kendi yoluna bakıyor" cümlelerini kullanmıştı. İkili birbirini takipten çıktı ve gelen diğer sorulara cevap vermedi.

Lucas Torreira'nın yeni sevgilisinin Fransız moda tasarımcısı Essin Baris olduğu ortaya çıkmıştı. Essin Baris, Galatasaray'ın kutlamalarına katılarak aşkını ilan etmişti. Lucas Torreira'dan Devrim Özkan atağı geldi. Lucas Torreira, yeni dizisi için yoğun bir tempoya giren Devrim Özkan'ı takibe aldı.