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 | Dilek Ulusan

Lucas Torreira'dan Devrim Özkan atağı! Takipçileri yakaladı

Galatasaray'da top koşturan Lucas Torreira, şampiyonluk kutlamasının ardından şaşırtacak bir hamle geldi. Yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilen Lucas Torreira, Çift Kişilik Oda dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Devrim Özkan'ı takibe aldı.

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Lucas Torreira'dan Devrim Özkan atağı! Takipçileri yakaladı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 15:05

Galatasaray'ın 29 yaşındaki Arjantinli yıldızı Lucas Torreira, şampiyonluğun yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Torreira, oyuncu Devrim Özkan'la yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Ayrılık yaşayan çiftten Lucas Torreira'dan yeni bir hamle geldi.

DEVRİM ÖZKAN İLE LUCAS TORREIRA AYRILIĞI BÖYLE DUYURDU

Geçtiğimiz aylarda Devrim Özkan, muhabirlerin ayrılıkla ilgili sorularını cevapsız bırakmayarak, "İlişkimiz sona erdi, bunu doğrulayabilirim. Hayat devam ediyor, artık herkes kendi yoluna bakıyor" cümlelerini kullanmıştı. İkili birbirini takipten çıktı ve gelen diğer sorulara cevap vermedi.

Lucas Torreira'dan Devrim Özkan atağı! Takipçileri yakaladı

Lucas Torreira'nın yeni sevgilisinin Fransız moda tasarımcısı Essin Baris olduğu ortaya çıkmıştı. Essin Baris, Galatasaray'ın kutlamalarına katılarak aşkını ilan etmişti. Lucas Torreira'dan Devrim Özkan atağı geldi. Lucas Torreira, yeni dizisi için yoğun bir tempoya giren Devrim Özkan'ı takibe aldı.

Lucas Torreira'dan Devrim Özkan atağı! Takipçileri yakaladı
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Sıkça Sorulan Sorular

DEVRİM ÖZKAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2 Eylül 1998 Muğla doğumlu Devrim Özkan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde okurken 1. sınıfın sonunda okulu bıraktı ve İstanbul'a taşınarak ilk işi olan Rüya dizisi ile oyunculuğa başladı. Vatanım Sensin ve "Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî" gibi tarihi dizilerin kadrosunda yer aldı. Daha sonra Ramo dizisinde yer aldı.
ETİKETLER
#galatasaray
#ayrılık
#lucas torreira
#aşk
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#Magazİn
#Esin Baris
#Magazin
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