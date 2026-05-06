Ünlü rapçi Lvbel C5, konser için Amsterdam'ın yolunu tuttu. Ancak bulunduğu yerde adeta dehşet dolu sahneler yaşayan Lvbel C5, Amsterdam sokaklarında hırsızların hedefi oldu. Sahne performansı için gittiği kentte saldırıya uğrayan Lvbel C5'in yaşadıkları ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Arabasını patlatıp, ünlü rapçiyi soyan hırsızların camı çerçeveyi indirerek, valorant yüklü laptopunun da çalındığı söyleniyor. İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ Lvbel C5 Amsterdam'da dehşeti yaşadı! Arabasını patlattılar, camı çerçeveyi indirdiler Ünlü rapçi Lvbel C5, konser için gittiği Amsterdam'da aracının camlarının patlatılıp, içinde Valorant yüklü laptopu ve özel eşyalarının bulunduğu çantasının çalınmasıyla büyük bir şok yaşadı. Lvbel C5, Amsterdam'da konser vermek üzere bulunurken aracının camları patlatıldı. Kimliği belirsiz hırsızlar, ünlü rapçinin aracından içinde Valorant yüklü laptopu ve özel eşyalarının bulunduğu mavi beyaz bir çantayı çaldı. Lvbel C5, çalınan çantanın kendisi için çok değerli olduğunu belirterek sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan Lvbel C5, 2019 yılında müzik sektörüne adım attı ve 'Ralli', 'Baba', 'Gaz Pedalı' gibi şarkılarıyla tanınıyor.

LVBEL C5 AMSTERDAM'DA KABUSU YAŞADI!

Müzik dünyasının parlayan yıldızı Lvbel C5, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da adeta kabusu yaşadı.

Park halindeki aracının yanına gelen ünlü rapçi, gördüğü manzara karşısında dondu kaldı. Kimliği belirsiz hırsızlar, Lvbel C5'in arabasını patlatarak, camı çerçeveyi indirdiler. Bununla beraber Lvbel C5'in özel eşyalarının bulunduğu çantasını da çaldıkları öğrenildi.

ARABASINI PATLATTILAR, CAMI ÇERÇEVEYİ İNDİRDİLER

Ünlü rapçi, yaşadığı hırsızlık şokunun ardından soluğu sosyal medyada aldı. Arabasını patlatarak, çamı çerçeveyi de indiren hırsızlar, ünlü ismin kişisel çantasını da alarak kaçtı.

Ünlü isim yaşanan olaylar sonrası sosyal medya hesabından aracının görüntülerini paylaşarak, takipçilerine seslendi ve yardım istedi. Çalınan çantanın kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen Lvbel C5, çantayı görenlerin kendisine ulaşmasını söyledi.

'Arkadaşlar, Amsterdam'da aracımın camını patlatmışlar gece. İçinde laptopum var valorant yüklü. Mavi beyaz çanta bulan arasın beni ' şeklinde paylaşım yapan ünlü rapçi, sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı.

LVBEL C5 KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan Lvbel C5, 20 Nisan 2001 tarihinde Skarya'da doğmuştur. 25 yaşında olan ünlü rapçi, müzik sektörüne ise 2019 yılında adım atmıştır.

Ralli, Baba, Gaz Pedalı gibi hit parçalarıyla tanınan Lvbel C5, attığı her adımla gündemde kalmayı başarırken, son olarak Amsterdam'da yaşadığı hırsızlık şokuyla adından söz ettirdi.