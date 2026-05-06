Lvbel C5 Amsterdam'da dehşeti yaşadı! Arabasını patlattılar, camı çerçeveyi indirdiler

Avrupa turnesi kapsamında konser maratonuna tam gaz devam eden ve rotasını Hollanda'ya çeviren Lvbel C5, yaşadığı dehşet dolu anlarla gündeme bomba gibi düştü. Park halindeki aracının arka camını tamamen patlatan hırsızların, saniyeler içinde camı çerçeveyi de indirerek, araçtaki değerli eşyaları aldığı konuşuluyor. Lvbel C5 Amsterdam'da yaşadığı dehşet dolu anları ise bakın nasıl açıkladı. İşte detaylar...

Ünlü rapçi Lvbel C5, konser için 'ın yolunu tuttu. Ancak bulunduğu yerde adeta dehşet dolu sahneler yaşayan Lvbel C5, Amsterdam sokaklarında hırsızların hedefi oldu. Sahne performansı için gittiği kentte saldırıya uğrayan Lvbel C5'in yaşadıkları ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Arabasını patlatıp, ünlü rapçiyi soyan hırsızların camı çerçeveyi indirerek, valorant yüklü laptopunun da çalındığı söyleniyor. İşte detaylar...

Lvbel C5 Amsterdam'da dehşeti yaşadı! Arabasını patlattılar, camı çerçeveyi indirdiler

LVBEL C5 AMSTERDAM'DA KABUSU YAŞADI!

Müzik dünyasının parlayan yıldızı Lvbel C5, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da adeta kabusu yaşadı.

Park halindeki aracının yanına gelen ünlü rapçi, gördüğü manzara karşısında dondu kaldı. Kimliği belirsiz hırsızlar, Lvbel C5'in arabasını patlatarak, camı çerçeveyi indirdiler. Bununla beraber Lvbel C5'in özel eşyalarının bulunduğu çantasını da çaldıkları öğrenildi.

ARABASINI PATLATTILAR, CAMI ÇERÇEVEYİ İNDİRDİLER

Ünlü rapçi, yaşadığı şokunun ardından soluğu sosyal medyada aldı. Arabasını patlatarak, çamı çerçeveyi de indiren hırsızlar, ünlü ismin kişisel çantasını da alarak kaçtı.

Ünlü isim yaşanan olaylar sonrası sosyal medya hesabından aracının görüntülerini paylaşarak, takipçilerine seslendi ve yardım istedi. Çalınan çantanın kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen Lvbel C5, çantayı görenlerin kendisine ulaşmasını söyledi.

'Arkadaşlar, Amsterdam'da aracımın camını patlatmışlar gece. İçinde laptopum var valorant yüklü. Mavi beyaz çanta bulan arasın beni ' şeklinde paylaşım yapan ünlü rapçi, sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı.

LVBEL C5 KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan Lvbel C5, 20 Nisan 2001 tarihinde Skarya'da doğmuştur. 25 yaşında olan ünlü rapçi, müzik sektörüne ise 2019 yılında adım atmıştır.

Ralli, Baba, Gaz Pedalı gibi hit parçalarıyla tanınan Lvbel C5, attığı her adımla gündemde kalmayı başarırken, son olarak Amsterdam'da yaşadığı hırsızlık şokuyla adından söz ettirdi.

