Mabel Matiz’in sevilen şarkısı “Umrumdışı”, bu kez Mert Yan’ın yorumuyla sosyal medyada gündeme geldi. Hakan Çakır ile birlikte seslendirdiği şarkıyla dikkatleri üzerine çeken Mert Yan’ın performansı, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. İkilinin birlikte söylediği şarkının videosunun 35 milyon izlenmeye ulaşması, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Performansın ardından Mert Yan’ın yorumuna ilişkin paylaşımlar da artarken, video müzikseverlerin dikkatini çekti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mabel Matiz’in “Umrumdışı” şarkısını söyleyen Mert Yan, performansıyla sosyal medyayı salladı! Videosu 35 milyon izlendi Mert Yan'ın Hakan Çakır ile birlikte seslendirdiği Mabel Matiz şarkısı 'Umrumdışı', sosyal medyada 35 milyon izlenmeye ulaşarak büyük ilgi gördü. Mert Yan ve Hakan Çakır'ın 'Umrumdışı' şarkısını seslendirdiği performans videosu kısa sürede 35 milyon izlenmeye ulaştı. Mert Yan'ın müzik eğitimi küçük yaşlarda Hakan Çakır'dan ders almasıyla başladı ve ikilinin birlikte çalışmaları yıllar içinde devam etti. Paylaşılan bir videoda Mert Yan'ın sadece sesinin değil, ritim duygusunun da dikkat çektiği ifade edildi. Hakan Çakır, öğrencisi Mert Yan'ın yeteneğini ilk günden fark ederek ilk dersin sonunda ailesine 'Bu çocuğun müzik kulağı bir mucize' dediğini belirtti.

MERT YAN’IN “UMRUMDIŞI” PERFORMANSI 35 MİLYON İZLENDİ

Mabel Matiz’in “Umrumdışı” şarkısını Hakan Çakır ile birlikte seslendiren Mert Yan, performansıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. İkilinin şarkıyı yorumladığı video 35 milyon izlenmeye ulaşırken, performans çok sayıda kullanıcının dikkatini çekti. Şarkının farklı yorumu ve ikilinin uyumu, videonun geniş kitlelere ulaşmasında etkili oldu. Mert Yan’ın performansı, sosyal medyada müzik içeriklerinin ne kadar geniş bir kitleye ulaşabildiğini bir kez daha gösterdi.

MERT YAN’IN MÜZİK YOLCULUĞU KÜÇÜK YAŞLARDA BAŞLADI

Mert Yan’ın sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan performansının arkasında, küçük yaşlarda başlayan bir müzik yolculuğu bulunuyor. Genç isim, müzik eğitimini Hakan Çakır’dan almaya başladı. İkilinin birlikte çalışması yıllar içinde devam ederken, Mert’in müzikal gelişimi de dikkat çekti. Mert Yan ve Hakan Çakır’ın ilişkisini anlatan bir videoda da bu sürece ve genç ismin yeteneğine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

HAKAN ÇAKIR’IN MERT YAN HAKKINDAKİ YORUMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Mert Yan’ın müzik yolculuğuna ilişkin paylaşılan videoda, genç ismin yeteneği ve müziğe olan ilgisi üzerine değerlendirmelere yer verildi. Videoda Mert’in yalnızca sesinin değil, ritim duygusunun da dikkat çektiği vurgulandı. Küçük yaşlarda başlayan müzik eğitiminin zaman içinde nasıl geliştiğine değinilen içerikte, Mert Yan ile Hakan Çakır’ın birlikte çalışmayı sürdürdüğü belirtildi.

Mert Yan’ın performansını ve müzik yolculuğunu ele alan video, ikilinin yıllara dayanan müzik çalışmalarına da dikkat çekti. Böylece sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan performansın arkasındaki eğitim süreci ve müzikal uyum da gündeme geldi.

HAKAN ÇAKIR, MERT YAN’IN MÜZİK KULAĞINI İLK DERSTEN FARK ETTİ

Mert Yan’ın müzik yolculuğunda Hakan Çakır’ın ilk dersten yaptığı değerlendirme dikkat çekti. Mert’in ilk dersinin sonunda ailesine dönerek “Bu çocuğun müzik kulağı bir mucize” diyen Hakan Çakır, öğrencisinin yeteneğini daha ilk günden fark etti. İlk derste hocasını şaşırtan Mert Yan’ın müzik eğitimi, yıllar içinde birlikte sürdürdükleri çalışmalarla devam etti.

İkilinin bugün milyonlarca izlenmeye ulaşan performansı da küçük yaşlarda başlayan bu müzik yolculuğunu yeniden gündeme taşıdı.