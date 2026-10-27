TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 18:23
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 18:23

Mabel Matiz’in “Umrumdışı” şarkısını söyleyen Mert Yan, performansıyla sosyal medyayı salladı! Videosu 35 milyon izlendi

Mabel Matiz’in “Umrumdışı” şarkısını seslendiren Mert Yan, performansıyla sosyal medyada gündem oldu. Hakan Çakır ile birlikte söylediği şarkının videosunun 35 milyon izlenmeye ulaşması dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Mabel Matiz’in “Umrumdışı” şarkısını söyleyen Mert Yan, performansıyla sosyal medyayı salladı! Videosu 35 milyon izlendi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 18:23
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 18:23

’in sevilen şarkısı “Umrumdışı”, bu kez Mert Yan’ın yorumuyla sosyal medyada gündeme geldi. Hakan Çakır ile birlikte seslendirdiği şarkıyla dikkatleri üzerine çeken Mert Yan’ın performansı, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. İkilinin birlikte söylediği şarkının videosunun 35 milyon izlenmeye ulaşması, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Performansın ardından Mert Yan’ın yorumuna ilişkin paylaşımlar da artarken, video müzikseverlerin dikkatini çekti.

HABERİN ÖZETİ

Mabel Matiz’in “Umrumdışı” şarkısını söyleyen Mert Yan, performansıyla sosyal medyayı salladı! Videosu 35 milyon izlendi

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Mert Yan'ın Hakan Çakır ile birlikte seslendirdiği Mabel Matiz şarkısı 'Umrumdışı', sosyal medyada 35 milyon izlenmeye ulaşarak büyük ilgi gördü.
Mert Yan ve Hakan Çakır'ın 'Umrumdışı' şarkısını seslendirdiği performans videosu kısa sürede 35 milyon izlenmeye ulaştı.
Mert Yan'ın müzik eğitimi küçük yaşlarda Hakan Çakır'dan ders almasıyla başladı ve ikilinin birlikte çalışmaları yıllar içinde devam etti.
Paylaşılan bir videoda Mert Yan'ın sadece sesinin değil, ritim duygusunun da dikkat çektiği ifade edildi.
Hakan Çakır, öğrencisi Mert Yan'ın yeteneğini ilk günden fark ederek ilk dersin sonunda ailesine 'Bu çocuğun müzik kulağı bir mucize' dediğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

MERT YAN’IN “UMRUMDIŞI” PERFORMANSI 35 MİLYON İZLENDİ

Mabel Matiz’in “Umrumdışı” şarkısını Hakan Çakır ile birlikte seslendiren Mert Yan, performansıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. İkilinin şarkıyı yorumladığı video 35 milyon izlenmeye ulaşırken, performans çok sayıda kullanıcının dikkatini çekti. Şarkının farklı yorumu ve ikilinin uyumu, videonun geniş kitlelere ulaşmasında etkili oldu. Mert Yan’ın performansı, sosyal medyada müzik içeriklerinin ne kadar geniş bir kitleye ulaşabildiğini bir kez daha gösterdi.

Mabel Matiz’in “Umrumdışı” şarkısını söyleyen Mert Yan, performansıyla sosyal medyayı salladı! Videosu 35 milyon izlendi

MERT YAN’IN MÜZİK YOLCULUĞU KÜÇÜK YAŞLARDA BAŞLADI

Mert Yan’ın sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan performansının arkasında, küçük yaşlarda başlayan bir müzik yolculuğu bulunuyor. Genç isim, müzik eğitimini Hakan Çakır’dan almaya başladı. İkilinin birlikte çalışması yıllar içinde devam ederken, Mert’in müzikal gelişimi de dikkat çekti. Mert Yan ve Hakan Çakır’ın ilişkisini anlatan bir videoda da bu sürece ve genç ismin yeteneğine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Mabel Matiz’in “Umrumdışı” şarkısını söyleyen Mert Yan, performansıyla sosyal medyayı salladı! Videosu 35 milyon izlendi

HAKAN ÇAKIR’IN MERT YAN HAKKINDAKİ YORUMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Mert Yan’ın müzik yolculuğuna ilişkin paylaşılan videoda, genç ismin yeteneği ve müziğe olan ilgisi üzerine değerlendirmelere yer verildi. Videoda Mert’in yalnızca sesinin değil, ritim duygusunun da dikkat çektiği vurgulandı. Küçük yaşlarda başlayan müzik eğitiminin zaman içinde nasıl geliştiğine değinilen içerikte, Mert Yan ile Hakan Çakır’ın birlikte çalışmayı sürdürdüğü belirtildi.

Mabel Matiz’in “Umrumdışı” şarkısını söyleyen Mert Yan, performansıyla sosyal medyayı salladı! Videosu 35 milyon izlendi

Mert Yan’ın performansını ve müzik yolculuğunu ele alan video, ikilinin yıllara dayanan müzik çalışmalarına da dikkat çekti. Böylece sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan performansın arkasındaki eğitim süreci ve müzikal uyum da gündeme geldi.

 

Mabel Matiz’in “Umrumdışı” şarkısını söyleyen Mert Yan, performansıyla sosyal medyayı salladı! Videosu 35 milyon izlendi

HAKAN ÇAKIR, MERT YAN’IN MÜZİK KULAĞINI İLK DERSTEN FARK ETTİ

Mert Yan’ın müzik yolculuğunda Hakan Çakır’ın ilk dersten yaptığı değerlendirme dikkat çekti. Mert’in ilk dersinin sonunda ailesine dönerek “Bu çocuğun müzik kulağı bir mucize” diyen Hakan Çakır, öğrencisinin yeteneğini daha ilk günden fark etti. İlk derste hocasını şaşırtan Mert Yan’ın müzik eğitimi, yıllar içinde birlikte sürdürdükleri çalışmalarla devam etti.

Mabel Matiz’in “Umrumdışı” şarkısını söyleyen Mert Yan, performansıyla sosyal medyayı salladı! Videosu 35 milyon izlendi

İkilinin bugün milyonlarca izlenmeye ulaşan performansı da küçük yaşlarda başlayan bu müzik yolculuğunu yeniden gündeme taşıdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mert Yan kimdir? Mert Yan kaç yaşında, aslen nereli?
ETİKETLER
#sosyal medya
#mabel matiz
#Hakan Çakır
#Umrumdışı
#Mert Yan
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.