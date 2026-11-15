MasterChef 2026 eleme kuralları değişti! MasterChef’te 10 puanlık eleme sistemi

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda eleme heyecanı sürerken yarışmanın puanlama sistemi de izleyicilerin dikkatini çekiyor. Özellikle 10 puanlık eleme sisteminin gelmesiyle birlikte yarışmacıların potadaki mücadelesini daha kritik hale geliyor. Eleme gecesinde mutfağa giren yarışmacılar, kendilerinden istenen yemekleri en iyi şekilde hazırlayarak şeflerin beğenisini kazanmaya çalışıyor. Alınan puanlar ise yarışmacıların yarışmadaki geleceğini doğrudan etkiliyor. Peki, MasterChef 2026'da 10 puanlık eleme sistemi nasıl işliyor?

MASTERCHEF’TE ELEME OYUNU KRİTERLERİ DEĞİŞTİ

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda eleme heyecanı yaşanırken yarışmacıları yakından ilgilendiren yeni değerlendirme kriterleri gündeme geldi. Eleme oyununda uygulanan 10 puanlık sistem, mutfaktaki rekabeti daha da artırdı. Potada yer alan yarışmacılar, şeflerin belirlediği yemekleri en başarılı şekilde hazırlayarak yarışmada kalmak için mücadele ediyor.

Yeni değerlendirme düzeninde hazırlanan tabakların lezzeti, sunumu, teknik yeterliliği ve verilen göreve uygunluğu önem taşıyor. Şeflerin verdiği puanlar, eleme gecesinin sonucunu doğrudan etkilerken yarışmacılar için hata payı da giderek azalıyor.

Özellikle kritik eleme aşamasında alınan her puan büyük önem kazanıyor. Peki, MasterChef 2026 eleme oyununda hangi kriterler dikkate alınıyor? 10 puanlık değerlendirme sistemi nasıl uygulanıyor?

MASTERCHEF’TE YENİ ELEME SİSTEMİ KURALI

MasterChef 2026 sezonun yarısına gelindiğinde eleme sisteminde değişikliğe gidildi. Eleme potasındaki 4 aday oyunun yeni kurallarıyla birlikte yarışacak.

2 etaptan oluşacak olan yarışmada jüri üyeleri yarışmacıların yemeklerini 10 puan üzerinden değerlendirecek. Gecenin sonunda en düşük puanı alan yarışmacı MasterChef’e veda edecek.