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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 18:26
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 18:26

MasterChef 2026 eleme kuralları değişti! MasterChef’te 10 puanlık eleme sistemi

MasterChef 2026 sezonunda eleme heyecanı yeni bir sistemle gündeme geldi. Yarışmada uygulanan 10 puanlık eleme sistemi, mutfaktaki rekabeti farklı bir boyuta taşıyor. Yarışmacılar, eleme potasından kurtulabilmek için hazırladıkları tabaklarla jüri karşısına çıkarken puanlama süreci de büyük önem kazanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda alınan puanlar, yarışmacıların kaderini belirleyecek. Peki, MasterChef 2026 eleme kuralları nasıl değişti?

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Editor
 Funda Aydın
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MasterChef 2026 eleme kuralları değişti! MasterChef’te 10 puanlık eleme sistemi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 18:26
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 18:26

2026 sezonunda eleme heyecanı sürerken yarışmanın puanlama sistemi de izleyicilerin dikkatini çekiyor. Özellikle 10 puanlık eleme sisteminin gelmesiyle birlikte yarışmacıların potadaki mücadelesini daha kritik hale geliyor. Eleme gecesinde mutfağa giren , kendilerinden istenen yemekleri en iyi şekilde hazırlayarak şeflerin beğenisini kazanmaya çalışıyor. Alınan puanlar ise yarışmacıların yarışmadaki geleceğini doğrudan etkiliyor. Peki, 'da 10 puanlık eleme sistemi nasıl işliyor?

MASTERCHEF’TE ELEME OYUNU KRİTERLERİ DEĞİŞTİ

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda eleme heyecanı yaşanırken yarışmacıları yakından ilgilendiren yeni değerlendirme kriterleri gündeme geldi. Eleme oyununda uygulanan 10 puanlık sistem, mutfaktaki rekabeti daha da artırdı. Potada yer alan yarışmacılar, şeflerin belirlediği yemekleri en başarılı şekilde hazırlayarak yarışmada kalmak için mücadele ediyor. 

MasterChef 2026 eleme kuralları değişti! MasterChef’te 10 puanlık eleme sistemi

Yeni değerlendirme düzeninde hazırlanan tabakların lezzeti, sunumu, teknik yeterliliği ve verilen göreve uygunluğu önem taşıyor. Şeflerin verdiği puanlar, eleme gecesinin sonucunu doğrudan etkilerken yarışmacılar için hata payı da giderek azalıyor. 

MasterChef 2026 eleme kuralları değişti! MasterChef’te 10 puanlık eleme sistemi

Özellikle kritik eleme aşamasında alınan her puan büyük önem kazanıyor. Peki, MasterChef 2026 eleme oyununda hangi kriterler dikkate alınıyor? 10 puanlık değerlendirme sistemi nasıl uygulanıyor?

MASTERCHEF’TE YENİ ELEME SİSTEMİ KURALI

MasterChef 2026 sezonun yarısına gelindiğinde eleme sisteminde değişikliğe gidildi. Eleme potasındaki 4 aday oyunun yeni kurallarıyla birlikte yarışacak. 

MasterChef 2026 eleme kuralları değişti! MasterChef’te 10 puanlık eleme sistemi

2 etaptan oluşacak olan yarışmada jüri üyeleri yarışmacıların yemeklerini 10 puan üzerinden değerlendirecek. Gecenin sonunda en düşük puanı alan yarışmacı MasterChef’e veda edecek.

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