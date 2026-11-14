MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef’in 4 eleme adayı 14 Kasım 2026

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İstanbul
MasterChef Türkiye’de 14 Kasım 2026 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde eleme potasına giden isimler büyük merak konusu oldu. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği etaplarda başarılı tabaklar hazırlayarak haftayı potanın dışında tamamlamaya çalışıyor. Gecenin sonunda yapılacak değerlendirme, haftanın dördüncü ve son eleme adayını da ortaya çıkaracak. Peki, MasterChef’te eleme potasına kim gitti, 14 Kasım 2026 masterchef dördüncü eleme adayı kim oldu?
14 Kasım 2026 MasterChef’in 4 eleme adayı Enes olduğu iddia ediliyor.
12 Kasım 2026 MasterChef üçüncü eleme adayı Bahar oldu.
11 Kasım 2026 MasterChef’te ikinci eleme adayı Burçin oldu.
10 Kasım 2026 MasterChef’te birinci eleme adayı Nurten oldu.
Kırmızı takım
Tolğahan
Muhammed
Bahar
Nurten
Nilay
Şükran
Mavi takım
Tolga
Şadi
Enes
Ayşe
Burçin
Armağan
Eyyüp Can