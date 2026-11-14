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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 21:28
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 22:50

MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef’in 4 eleme adayı 14 Kasım 2026

MasterChef Türkiye’de 14 Kasım 2026 tarihli bölümde eleme heyecanı yaşanıyor. Haftanın takım ve bireysel mücadelelerinin ardından yarışmacılar, eleme potasına girmemek için mutfakta tüm hünerlerini sergiliyor. Gecenin sonunda açıklanacak dördüncü eleme adayı, potadaki isimleri tamamlayacak ve yarışmacılar arasındaki rekabeti artıracak. Peki, MasterChef’te eleme potasına kim gitti, 14 Kasım 2026 masterchef dördüncü eleme adayı kim oldu?

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Editor
 Funda Aydın
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MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef’in 4 eleme adayı 14 Kasım 2026
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 21:28
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 22:50

’de 14 Kasım 2026 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde eleme potasına giden isimler büyük merak konusu oldu. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği etaplarda başarılı tabaklar hazırlayarak haftayı potanın dışında tamamlamaya çalışıyor. Gecenin sonunda yapılacak değerlendirme, haftanın dördüncü ve son eleme adayını da ortaya çıkaracak. Peki, MasterChef’te eleme potasına kim gitti, 14 Kasım 2026 masterchef dördüncü eleme adayı kim oldu?

HABERİN ÖZETİ

MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef’in 4 eleme adayı 14 Kasım 2026

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
MasterChef Türkiye'de 14 Kasım 2026 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde eleme potasına giden isimler ve takım kadrosu belli oldu.
10 Kasım 2026'da birinci eleme adayı Nurten oldu.
11 Kasım 2026'da ikinci eleme adayı Burçin oldu.
12 Kasım 2026'da üçüncü eleme adayı Bahar oldu.
14 Kasım 2026'da dördüncü ve son eleme adayı belli olacak.
Kırmızı takımda Tolğahan, Muhammed, Bahar, Nurten, Nilay, Şükran yer alıyor.
Mavi takımda Tolga, Şadi, Enes, Ayşe, Burçin, Armağan, Eyyüp Can yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

14 KASIM 2026 MASTERCHEF’İN 4 ELEME ADAYI KİM OLDU?

14 Kasım 2026 MasterChef’in 4 eleme adayı Enes olduğu iddia ediliyor.

12 KASIM 2026 MASTERCHEF 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

12 Kasım 2026 MasterChef üçüncü eleme adayı oldu.

MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef’in 4 eleme adayı 14 Kasım 2026

11 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

11 Kasım 2026 MasterChef’te ikinci eleme adayı oldu.

MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef’in 4 eleme adayı 14 Kasım 2026

10 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

10 Kasım 2026 MasterChef’te birinci eleme adayı oldu.

MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef’in 4 eleme adayı 14 Kasım 2026

MASTERCHEF’TE BU HAFTAKİ TAKIM KADROSU

MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef’in 4 eleme adayı 14 Kasım 2026

Kırmızı takım          

Tolğahan

Muhammed

Bahar

Nurten

Nilay

Şükran

MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef’in 4 eleme adayı 14 Kasım 2026

Mavi takım

Tolga

Şadi

Enes

Ayşe

Burçin

Armağan

Eyyüp Can

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