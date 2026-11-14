MasterChef Türkiye’de 14 Kasım 2026 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde eleme potasına giden isimler büyük merak konusu oldu. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği etaplarda başarılı tabaklar hazırlayarak haftayı potanın dışında tamamlamaya çalışıyor. Gecenin sonunda yapılacak değerlendirme, haftanın dördüncü ve son eleme adayını da ortaya çıkaracak. Peki, MasterChef’te eleme potasına kim gitti, 14 Kasım 2026 masterchef dördüncü eleme adayı kim oldu?

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HABERİN ÖZETİ MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef’in 4 eleme adayı 14 Kasım 2026 MasterChef Türkiye'de 14 Kasım 2026 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde eleme potasına giden isimler ve takım kadrosu belli oldu. 10 Kasım 2026'da birinci eleme adayı Nurten oldu. 11 Kasım 2026'da ikinci eleme adayı Burçin oldu. 12 Kasım 2026'da üçüncü eleme adayı Bahar oldu. 14 Kasım 2026'da dördüncü ve son eleme adayı belli olacak. Kırmızı takımda Tolğahan, Muhammed, Bahar, Nurten, Nilay, Şükran yer alıyor. Mavi takımda Tolga, Şadi, Enes, Ayşe, Burçin, Armağan, Eyyüp Can yer alıyor.

14 KASIM 2026 MASTERCHEF’İN 4 ELEME ADAYI KİM OLDU?

14 Kasım 2026 MasterChef’in 4 eleme adayı Enes olduğu iddia ediliyor.

12 KASIM 2026 MASTERCHEF 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

12 Kasım 2026 MasterChef üçüncü eleme adayı Bahar oldu.

11 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

11 Kasım 2026 MasterChef’te ikinci eleme adayı Burçin oldu.

10 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

10 Kasım 2026 MasterChef’te birinci eleme adayı Nurten oldu.

MASTERCHEF’TE BU HAFTAKİ TAKIM KADROSU

Kırmızı takım

Tolğahan

Muhammed

Bahar

Nurten

Nilay

Şükran

Mavi takım

Tolga

Şadi

Enes

Ayşe

Burçin

Armağan

Eyyüp Can