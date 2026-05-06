MasterChef 9. Sezon ne zaman başlıyor? MasterChef 2026 ne zaman yayınlanacak?

MasterChef Türkiye 2026 sezon büyük bir heyecanla bekleniliyor. İzleyicilerin “MasterChef 9. sezon ne zaman başlıyor, MasterChef 2026 hangi gün yayınlanacak?” soruları yanıt buldu. Sevilen yarışma programının yeni sezonunun yaz döneminde ekranlara gelmesi planlanırken, jüri ve formatta büyük bir değişiklik beklenmiyor. Mutfakta kıyasıya rekabetin yeniden başlayacağı MasterChef Türkiye 2026, yine milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yarışmanın ilk bölüm tarihi ise kanalın yayın akışıyla birlikte kesinleşecek.

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 23:14
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 23:18

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından MasterChef Türkiye 2026 sezonu heyecanı başladı. İzleyiciler uzun süredir “MasterChef 9. sezon ne zaman başlayacak?” sorusuna yanıt ararken, yapımdan gelen bilgilere göre yeni sezonun yaz aylarında ekranlara gelmesi planlanıyor. , ve jüri üçlüsünün yine programda yer alması bekleniliyor. Yarışmacı seçimleri ve ön elemelerin ardından ilk bölümlerin yayınlanacağı tarih netleşecek. Peki, MasterChef 9. Sezon ne zaman başlıyor? MasterChef 2026 ne zaman yayınlanacak?

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 2026 sezonunun ne zaman başlayacağı ve jüri üyelerinin kimler olacağı merak ediliyor.
MasterChef Türkiye 2026 sezonunun yaz aylarında, Haziran ayının sonuna doğru başlaması planlanıyor.
Jüri üyelerinin Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna olması bekleniyor.
Yeni sezonun yayın akışına girmeden önce yarışmacı seçimleri ve ön elemelerin tamamlanması gerekiyor.
Programın her akşam saat 20.00'de yayınlanacağı tahmin ediliyor.
MASTERCHEF 9. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 sezonu için geri sayım sürerken, izleyicilerin en çok merak ettiği konu yayın tarihi oldu. Acun Medya ekibi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yeni sezonun Haziran ayının sonuna doğru ekranlara gelmesi bekleniyor. Yapım sürecinin devam ettiği ve hazırlıkların hızla sürdüğü ifade ediliyor.

Yarışmanın jüri koltuğunda her zamanki gibi Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yer almaya devam edecek. Üçlü jüri yapısının korunacağı düşünülürken, bu sezon 4. bir jüri üyesinin programa dahil olup olmayacağı ise merak konusu oldu. Bu konuda yapım ekibinden henüz net bir açıklama gelmedi.

Başvuruların ve ön eleme süreçlerinin tamamlanmasının ardından yarışmanın yeni bölümlerinin yayın akışına girmesi bekleniyor. Her sezon büyük ilgi gören MasterChef Türkiye, 2026’da da izleyicilere yine rekabet dolu, heyecanlı ve sürprizlerle dolu anlar sunmaya hazırlanıyor. Programın başlangıç tarihi kesinleştiğinde resmi duyurunun yapılması bekleniyor.

MASTERCHEF 2026 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

MasterChef Türkiye 2026 sezonu için bekleyiş sürerken, yayın tarihiyle ilgili yeni bilgiler netleşmeye başladı. Tahminlere göre MasterChef Türkiye’nin yeni sezonunun 22 Haziran 2026 sonrasında ekranlara gelmesi planlanıyor. Yapım ekibinin hazırlık sürecini hızlandırdığı ve yarışmacı seçimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı belirtiliyor.

Her yıl milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen yarışmanın bu sezon da yoğun ilgi görmesi bekleniliyor. Programın yayın formatında büyük bir değişiklik öngörülmezken, MasterChef 2026 bölümlerinin yine hafta içi ve hafta sonu akşam kuşağında izleyiciyle buluşacağı tahmin ediliyor.

MasterChef Türkye yarışması her zaman ki saat diliminde yayınlanacak. Her akşam saat 20.00’de ekranlarda olacak olan MasterChef 2026 sezonu, izleyicileri mutfaktaki kıyasıya rekabete tanıklık ettirecek. Jüri koltuğunda yine Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yer alacak.

