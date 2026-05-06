TV ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından MasterChef Türkiye için geri sayım başladı. Programın jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, yaptığı açıklamayla müjdeli haberi duyurdu. Açıklamanın ardından sosyal medyada büyük bir heyecan oluşurken, izleyiciler yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Her yıl farklı yeteneklerin yarıştığı programda, 2026 sezonun da iddialı yarışmacıların mutfakta kıyasıya mücadele etmesi bekleniyor. Yeni sezonun formatında sürpriz değişikliklerin olabileceği konuşulurken, MasterChef Türkiye’nin yine geniş bir izleyici kitlesine ulaşacağı öngörülüyor.

HABERİN ÖZETİ Somer Sivrioğlu duyurdu! MasterChef Türkiye 9. Sezon başlıyor! MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun yaptığı açıklamayla 9. sezonun başlayacağı duyuruldu. MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için geri sayım başladı. Jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 9. sezonun başlayacağını duyurdu. Yeni sezonun formatında sürpriz değişikliklerin olabileceği konuşuluyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna üçlüsünün yine jüri koltuğunda olması bekleniyor. Somer Sivrioğlu, programın hayatının, mutfağının ve değişiminin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

MASTERCHEF 2026 BAŞLIYOR

MasterChef Türkiye 2026 sezonu için geri sayıma az kaldı. Türkiye’nin en çok izlenen yemek yarışmalarından biri olan MasterChef programı, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu sezon da mutfakta yeteneklerini göstermek isteyen yarışmacılar kıyasıya bir mücadeleye girecek.

Jüri koltuğunda yine sevilen şefler yer alırken, yarışmanın enerjisi ve rekabeti şimdiden merak konusu oldu. Özellikle tasarım tabaklar, stresli oyunlar ve eleme turlarıyla dikkat çeken MasterChef 2026 sezonunda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi hedefliyor.

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna üçlüsünün yine jüri koltuğunda olması beklenirken, yarışmanın formatında küçük sürpriz değişikliklerin yapılabileceği konuşuluyor. Yarışmacı seçimleri, ön eleme süreçleri ve ilk bölümde yaşanacak sürprizler ise şimdiden büyük ilgiyle merak ediliyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE 9. SEZON İLE GELİYOR

MasterChef Türkiye yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Sevilen yarışma programının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 9. sezonun başlayacağını duyurdu. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken, izleyicilerden de yoğun etkileşim aldı.

Sivrioğlu, yaptığı açıklamada programın kendisi için sadece bir televizyon formatı olmadığını, aynı zamanda hayatının, mutfağının ve değişiminin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Her sezonun kendisine yeni hikâyeler kattığını belirten ünlü şef, “Her sezon kutular açılıyor. Kiminin içinden kahkaha çıkıyor, kiminin içinden hırs, kiminin içinden yepyeni bir hayat” sözleriyle MasterChef’in duygusal yönüne dikkat çekti.

İnsan olmanın da tıpkı yemek pişirmek gibi olduğunu ifade eden Sivrioğlu, bazen olgunlaşmak için zorlu süreçlerden geçmek gerektiğini söyledi. Programı yıllardır takip eden izleyicilere teşekkür eden şef, “Çünkü o kutuların altındaki en büyük sürpriz hiçbir zaman sadece yemek olmadı, insan oldu” ifadelerini kullandı.

“Hazırsanız başlayalım” sözleriyle yeni sezonu duyuran Somer Sivrioğlu’nun paylaşımı, MasterChef Türkiye 9. sezon heyecanını resmen başlattı. Yarışmanın yeni bölümlerinin yine büyük rekabet ve sürprizlere sahne olması bekleniyor.