MasterChef Somer Sivrioğlu yasaklı madde soruşturmasından gözaltına alınmıştı! Sonucu belli oldu

MasterChef yarışmasının sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz haftalarda yasaklı madde soruşturması kapsamında ifadesi için gözaltına alınmıştı. Bir süredir yasaklı madde soruşturması kapsamında adı ön plana çıkan Somer Sivrioğlu’nun test sonucu belli oldu. Yasaklı madde soruşturması sonrası uzun bir süredir sessizliğini koruyan ünlü şefin merakla beklenen test sonucu açıklandı. İşte detaylar…

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 10:13

Başarılı şef kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen , geçtiğimiz haftalarda kapsamında magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. MasterChef yarışmasının sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, yasaklı madde soruşturması kapsamında alınan ünlü isimler arasındaydı. Bir süredir adı yasaklı madde soruşturması kapsamında ön plana çıkan ünlü şefin test sonucu belli oldu. Özellikle aşk hayatındaki hareketlilikle magazin dünyasının gündeminden bir an olsun düşmeyen Somer Sivrioğlu, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ön plana çıkan ünlü isimlerden biriydi. Yasaklı madde soruşturması sonrası uzun bir süredir sessizliğini koruyan ünlü şefin merakla beklenen test sonucu açıklandı. İşte MasterChef Somer Sivrioğlu’nun yasaklı madde test sonucu…

HABERİN ÖZETİ

MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu, yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve test sonuçları negatif çıkmıştır.
Somer Sivrioğlu, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltı kararı alınan ünlüler arasındaydı.
Ünlü şefin kan ve sakalından alınan numuneler sonucu yasaklı madde testinin negatif çıktığı öğrenildi.
Sivrioğlu ile birlikte Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Serra Pirinç gibi isimler de gözaltı kararı verilenler arasındaydı.
MASTERCHEF SOMER SİVRİOĞLU YASAKLI MADDE SORUŞTURMASINDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI!

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef’te jüri üyesi olarak boy gösteren Somer Sivrioğlu hakkında yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltı kararı alınmıştı. Başarılı şef kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Sivrioğlu, 9 Nisan Perşembe 2026 sabah saatlerinde İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında adı ön plana çıkan isimler arasındaydı.

Geçtiğimiz haftalarda 9 Nisan Perşembe 2026 sabah saatlerinde İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere yasaklı madde soruşturması düzenlenmişti. Somer Sivrioğlu, yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltı kararı alınan isimler arasında yer almıştı. Ünlü şef, ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 14 ünlü isim arasındaydı.

MasterChef yarışmasının sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu için İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına kararı alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı olan Somer Şef, Avustralya’dan Türkiye’ye dönerek ifade vereceğini açıklamıştı. Sivrioğlu’nun yanı sıra gözaltı kararı verilen diğer ünlüler arasında Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (Fel) Öztürk, Ender Eroğlu ve Enes Güler yer almıştı.

SOMER SİVRİOĞLU’NUN YASAKLI MADDE TEST SONUCU BELLİ OLDU!

Aşk hayatıyla bir an olsun magazin dünyasının gündeminden düşmeyen ünlü şef Somer Sivrioğlu hakkında geçtiğimiz haftalarda yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltı kararı alınmıştı. Bir süredir adı yasaklı madde soruşturması kapsamında ön plana çıkan ünlü şefin test sonucu negatif çıktı.

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ön plana çıkan ünlü isimler arasında yer alan Somer Sivrioğlu’nun kan ve sakalından alınan numuneler sonucu yasaklı madde testinin negatif çıktığı öğrenildi.

