Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

MasterChef jürisi Mehmet Şef Yemekteyiz yarışmacısı çıktı! Görüntüleri olay oldu

MasterChef yarışmasıyla ekranlara gelen Mehmet Şef, magazin gündemine bomba gibi düştü. 2018 yılından beri TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’nın geçmiş yıllarda Yemekteyiz yarışmasına katıldığı ortaya çıktı. Hem tatlı hem de sert imaj çizen Yalçınkaya o görüntüler sonrası gündem oldu. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 10:25

TV 8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan MasterChef Türkiye, dikkatleri üzerine çekerek ekranlara gelmeye devam ediyor. Yarışma programı yayınlandığı günden biri gündeme gelirken programın jüri üyeleri de merakla takip ediliyor. Özellikle de yarışmanın sert mizahı olan Mehmet Şef hem sosyal medyanın hem de ekranların en çok dikkat çeken isimlerinden biri oluyor. Şimdilerde ise yarışmasına bir dönem yarışmacı olarak katıldığı öğrenildi. MasterChef jürisi ’nın o görüntüleri olay oldu.

HABERİN ÖZETİ

MasterChef jürisi Mehmet Şef Yemekteyiz yarışmacısı çıktı! Görüntüleri olay oldu

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
MasterChef Türkiye jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın yıllar önce katıldığı Yemekteyiz yarışması görüntüleri gündem oldu.
Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te sert imajıyla tanınırken, Yemekteyiz'in Şefler bölümüne katılmıştı.
Yalçınkaya'nın yaklaşık 15 yıl önceki, uzun saçlı ve farklı tavırlar sergilediği görüntüleri dikkat çekti.
Bu görüntüler, ünlü şefin farklı bir yemek yarışmasında yarışmacı olarak yer almasıyla şaşkınlık yarattı.
Mehmet Şef'in katıldığı Yemekteyiz yarışması 2011 yılına ait.
O dönemde Mehmet Şef ile birlikte Executive şef Burçin Acar, Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Eğitmen Şefi ve Şefler Platformu yönetim kurulu üyesi Erdem Dırbalı ve Executive şef ve aynı zamanda eğitmen Muhsin Ertürk de yarışmıştı.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

MASTERCHEF JÜRİSİ MEHMET ŞEF YEMEKTEYİZ YARIŞMACISI ÇIKTI!

Ekranların sevilerek takip edilen yarışmalarından biri olan MasterChef, yarışmacılarıyla sıkı bir şekilde takip ediliyor. Özellikle yarışmanın yayınlandığı zamanlar izleyici tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor. 2018 yılından beri en çok izlenen yarımlardan olan MasterChef sadece yarışmacılarıyla değil jüri üyeleriyle de gündemdeki yerini alıyorlar.

MasterChef jürisi Mehmet Şef Yemekteyiz yarışmacısı çıktı! Görüntüleri olay oldu

Her sezon en çok izlenen yemek yapımlarından biri olan MasterChef’in sert imajlı ve tatlı ismi Mehmet Yalçınkaya, dikkat çekilen bir konuyla gündeme geldi. Arama motorlarında gündem olan Mehmet Şef, Yemekteyiz yarışmasına katıldığı ortaya çıktı. Ekranların vazgeçilmezleri arasında yer alan Mehmet Şef, Yemekteyiz’e katılmasıyla başarısına başarı ekledi.

MasterChef jürisi Mehmet Şef Yemekteyiz yarışmacısı çıktı! Görüntüleri olay oldu

Yaptığı her hareketle ekranların sevilen isimlerinden biri olan Mehmet Şef, geçtiğimiz yıllarda Yemekteyiz yarışmasına katılarak hünerlerini göstermiştir. O görüntüler aylar ya da yıllar sonra ortaya çıkarak gündemdeki yerini aldı.

MasterChef jürisi Mehmet Şef Yemekteyiz yarışmacısı çıktı! Görüntüleri olay oldu

GÖRÜNTÜLERİ OLAY OLDU

MasterChef Türkiye’nin jürilerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya, yıllar önce Yemekteyiz yarışmasına katılarak gündem oldu. MasterChef’te sert imajıyla oldukça gündem olan Mehmet Şef, 15 yıl önce ekranlara gelmiştir. O dönemlerde Yemekteyiz Şefler bölümüne katılan Yalçınkaya’nın görüntüleri olay oldu.

MasterChef jürisi Mehmet Şef Yemekteyiz yarışmacısı çıktı! Görüntüleri olay oldu

MasterChef yarışmasında Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ile jüri üyeliği yapan Mehmet Şef’in yıllar önceki yıllarda ekranlarda yayınlanan Yemekteyiz Şef’ler programına katıldığı ortaya çıktı. Ünlü şefin bir yemek yarışmasında yarışmacı olarak gündeme gelmesi herkesi şaşkına çevirdi.

MasterChef jürisi Mehmet Şef Yemekteyiz yarışmacısı çıktı! Görüntüleri olay oldu

Mehmet Şef’in uzun saçları dikkat çekerken o dönemlerdeki hal ve hareketleri de sert bulundu. Mehmet Şef’İn bu hali oldukça dikkat çekerken, eski haliyle tanınmakta zorluk çektiği söylendi. 2011 yılına ait olan görüntüler dikkat çekti.

MasterChef jürisi Mehmet Şef Yemekteyiz yarışmacısı çıktı! Görüntüleri olay oldu

Mehmet Şef o dönem, Executive şef Burçin Acar, Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Eğitmen Şefi ve Şefler Platformu yönetim kurulu üyesi Erdem Dırbalı, Executive şef ve aynı zamanda eğitmen Muhsin Ertürk ile yarışmıştır.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.