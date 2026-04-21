Magazin
Avatar
Editor
 Funda Aydın

Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı! Müjdat Gezen sağlık durumu nasıl?

Usta sanatçı Müjdat Gezen, sahnelenen “Gırgıriye Müzikali” sırasında yaşanan gerginlik sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Seyirciler ve organizasyon arasında yaşanan tartışmanın ardından rahatsızlandığı belirtilen Gezen’in sağlık durumu merak konusu oldu. Tiyatro camiasında büyük üzüntü oluşturan olay sonrası gözler sanatçının son durumuna çevrildi. Sevenleri, usta ismin sağlık durumuna ilişkin gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Müjdat Gezen sağlık durumu nasıl?

GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 23:15

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Müjdat Gezen, bu akşam sahnelenen “Gırgıriye Müzikali” sırasında yaşanan gerginlik nedeniyle fenalaştı. Seyirciler ile organizasyon ekibi arasında çıkan tartışmanın ardından rahatsızlanan Gezen’e ilk müdahale sahne arkasında yapıldı. Durumunun ciddiyet kazanması üzerine usta sanatçının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Müjdat Gezen’in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama bekleniyor. Sevenleri sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşırken, gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Müjdat Gezen sağlık durumu nasıl?

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Müjdat Gezen, sahnelenen "Gırgıriye Müzikali" sırasında yaşanan bir gerginlik sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Müjdat Gezen, "Gırgıriye Müzikali" sırasında seyircilerle organizasyon ekibi arasında çıkan tartışma nedeniyle fenalaştı.
Gezen'e ilk müdahale sahne arkasında yapıldı.
Durumunun ciddiyet kazanması üzerine usta sanatçı hastaneye kaldırıldı.
Yakın dostu Uğur Dündar, Müjdat Gezen'in hastanede ilk müdahalesinin yapıldığını ve iyileşme umudu olduğunu belirtti.
MÜJDAT GEZEN HASTANEYE KALDIRILDI

Müjdat Gezen, bu akşam sahnelenen “Gırgıriye Müzikali” sırasında yaşanan gerginlik sonrası fenalaşarak . Edinilen bilgilere göre, gösteri esnasında seyirciler ile organizasyon ekibi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve ortamda gergin anlar yaşandı. Seyirciler sahneye çıkarak, aldıkları bilet yerini beğenmediklerine dair açıklamalarda bulundular. Müjdat Gezen’in seyircilerle konuya ilişkin konuşmasında bir yol alınamadı.

Yaşanan olayların ardından rahatsızlandığı belirtilen Gezen’e ilk müdahale sahne arkasında yapıldı. Durumunun kontrol altına alınamaması üzerine usta sanatçının sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Tiyatro camiasında büyük üzüntü oluşturan olay sonrası, Müjdat Gezen’in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamayı yakın dostu yaptı. Usta oyuncuya sevenleri ise sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları paylaşarak endişelerini dile getirdi.

MÜJDAT GEZEN’İN SAĞLIK DURUMU

Gırgıriye Müzikali sırasında rahatsızlanan Müjdat Gezen’in sağlık durumuna ilişkin detaylar en yakın arkadaşından geldi. Hastaneye kaldırılan Müjdat Gezen’in durumu hakkında bilgiler Uğur Dündar verdi.

Uğur Dündar, "Tiyatromuzun ulu çınarı Müjdat Gezen'i bu akşam çok üzdüler. İlk müdahale hastanede yapıldı. İnşallah yarın akşam tam kadro seyircimizin karşısında olacağız" paylaşımını yaptı.

